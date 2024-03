Ancora “problemi di salute” per Giovanni Allevi. Il compositore dopo quasi due anni dalla scoperta del mieloma, è tornato a suonare come visto anche all’ultimo Festival di Sanremo dove nel corso della seconda serata aveva annunciato un nuovo inizio. “All’improvviso mi è crollato tutto, non suono più un piano da due anni davanti al pubblico – aveva detto in quell’occasione – A Vienna il dolore della schiena era talmente forte che dall’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima”.

“Ho perso il mio lavoro, i capelli, le certezze, ma non la speranza, era come se il dolore mi porgesse degli inaspettati doni”, aveva aggiunto parlando di uno in particolare: liberarsi del giudizio degli altri. E così sul palco dell’Ariston, lui che dei suoi folti capelli neri e ricci aveva fatto il suo biglietto da visita, si è tolto il cappello mostrando la chioma grigia. E ha suonato incantando – e commuovendo – tutta la platea e il pubblico da casa.

Giovanni Allevi, nuovi “problemi di salute”: l’annuncio

Pochi giorni fa Giovanni Allevi era tornato in tv e a Bruno Vespa aveva rivelato che il suo recente concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma gli aveva provocato un forte mal di schiena ma anche che “quando c’è il pianoforte gran coda da concerto la mia energia viene assorbita, come se il pianoforte fosse un materasso morbidissimo e allora le contratture dei muscoli paravertebrali si sciolgono”.

Poco fa, però, l’annuncio dato anche sui suoi canali social: il concerto di Giovanni Allevi previsto per il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto è stato rimandato al 30 aprile. “È stato rinviato a causa di problemi di salute dell’artista”, hanno spiegato gli organizzatori nella note facendo sapere anche che non sono previsti rimborsi, ma i possessori dei biglietti potranno utilizzarli per la nuova data.

Il concerto di Giovanni Allevi, nell’ambito del Piano Solo Tour, previsto per il 15 marzo a Taranto slitta quindi a al 30 aprile. Le prossime tappe nel calendario della tournée sono Ravenna il 28 marzo, Varese il 12 aprile, Trento il 14 aprile, Milano il 27 aprile e il 13 maggio, Ferrara il 1 ottobre e Bari il 2 ottobre. E al momento non ci sono informazioni su eventuali cambiamenti nelle date previste nel tour.