Questa notte è andata in onda l’annuale kermesse sulla musica internazionale: i Grammy Music Awards. Un’edizione molto particolare considerando quello che sta succedendo nel mondo e la morte di di Taylor Hawkings, lo storico batterista dei Foo Fighters. Ma c’è stato anche un altro momento di ‘panico’, se così lo vogliamo definire. Ad andare su tutte le furie è stata la grande artista di musica pop, Pink. La cantante è andata fuori di testa dopo che la rivista Rolling Stone ha stilato la classifica sulle 25 esibizioni più belle della storia dei Grammy.

La cosa curiosa è che nella suddetta lista i giornalisti della nota testata musicale americana non hanno inserito nessuna delle sue esibizioni fatte nel passato. La cosa che ha fatto infuriare Pink è che non hanno nemmeno menzionato Glitter In The Air. A questo punto la cantante ha deciso di dire la sua: “Che ridere, voi ragazzi siete irrilevanti dal 1990. Questa è la rivista che presentava persone come John Lennon e Muddy Waters. Hunter S Thompson ha scritto pezzi politici, avete messo Tina Turner sulla copertina”.





E ancora Pink: “Poi è arrivato il declino e tutta la credibilità è andata a rotoli quando lo stile ha vinto sulla sostanza e i ricavi sull’autenticità. Ed è stato allora che Snooki è diventata una cover accettabile. Fate i vostri compiti! Non dovete farvi piacere me o la mia musica o niente di me – e credetemi non me ne importa nulla – ma questo è un grande sbaglio, perché si tratta di una rivista di cui tutti ci fidavamo. Fan***o Rolling Stone”.

“E questo è il mio stato d’animo da molto tempo, così come quello di molti miei artisti preferiti e coetanei. Non si tratta solo della vostra orrenda opinione sulla “valutazione delle performance migliori dei Grammy”. Sono decenni di perdite di tempo per le persone e spreco di alberi per la vostra carta”, conclude Pink.

Nel frattempo ai Grammy hanno dominato nella categoria rock i Foo Fighters: miglior canzone, album e performance rock. Il riconoscimento per la band di Dave Grohl arriva a pochi giorni dalla morte, a 50 anni, a Bogotà, di Taylor Hawkins, batterista del gruppo per 25 anni e migliore amico del frontman dei Foo Fighters.

Musica in lutto per la scomparso dell’artista, la famosa band è sotto choc