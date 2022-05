Piero Pelù, brutto incidente durante il concerto. Si distrae e cade dal palco: “Come sta”

Piero Pelù, come sta dopo la caduta. Il leggendario frontman dei Litfiba sta salutando il suo pubblico con l’ultimo concerto del gruppo rock in giro per l’Italia assieme al fido Ghigo Renzulli. Proprio lo scorso 25 maggio era all’Alcatraz di Milano, secondo appuntamento meneghino de “L’ultimo girone”. E mentre stava cantando “Cangaceiro” si è avvicinato al pubblico, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra.

Lì per lì il cantante ha continuato a cantare come se niente fosse. Ma quando il concerto è finito e l’adrenalina è scesa Piero Pelù ha effettuato una visita e il responso non è affatto rassicurante. Quando è caduto ha sbattuto fortemente schiena, collo e testa e oggi, 31 maggio, a una distanza dal fatto, ha aggiornato i suoi fan. Con un post sul profilo Instagram dove c’è anche il video della caduta Piero Pelù ha fatto sapere come sta adesso.





Piero Pelù, come sta dopo la caduta

Dopo la rovinosa caduta all’Alcatraz di Milano Piero Pelù ha pubblicato il post con il video del ‘fattaccio’. E nella didascalia spiega quale è stata la diagnosi: “Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”.

Davvero una disdetta per il cantante la cui idea iniziale era quella di proseguire il tour anche in estate. Trasformando l’ultimo concerto in un “never ending” tour, seguendo l’esempio degli Scorpions che dopo anni proseguono ancora l’attività. A questo punto, però, con ogni probabilità Piero Pelù dovrà osservare un periodo di riposo e sospendere tutti gli impegni. Il prossimo concerto era inizialmente previsto per luglio. Chissà se in un mese riuscirà a recuperare…

Il 60enne ha anche condiviso la foto delle radiografie effettuate. Come sottolineato da Optimagazine con ogni probabilità Piero Perlù si è confuso e invece di scrivere “protusione” tra le vertebre ha usato la parola “proclusione”. In ogni caso il cantante dovrebbe poter risolvere il problema con l’aiuto di un fisioterapista.

