Brutte notizie per tutti i fan dei Genesis e di Phil Collins. Chi lo segue assiduamente lo sa: nei tour cantava da seduto, facendosi anche sostituire alla batteria dal figlio. Ma a preoccupare i fan per un possibile aggravarsi della situazione ora è un’intervista televisiva in cui Collins è apparso indebolito e invecchiato e ha detto di non riuscire neanche “a tenere in mano una bacchetta”. L’ex leader dei Genesis, 70 anni, combatte da tempo contro dei problemi fisici.

Dopo uno stop, Phil Collins era tornato in attività nel 2015, riprendendo i concerti (a giugno 2019 è stato anche in Italia dopo 15 anni con un sold out al Forum di Assago) e pubblicando anche un’autobiografia, “Not Dead Yet” (“Non sono ancora morto”) in cui raccontava i problemi che l’avevano segnato. Come qualcuno ricorderà, nel 2009 Collins, cantautore e polistrumentista che dal vivo oltre a cantare suonava la batteria, si era sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare delle vertebre dislocate, problema che era emerso dopo il tour del 2007 e che l’aveva profondamente debilitato.

Solo nel 2015 Phil Collins decide di operarsi alla schiena, un’altra volta. Ma nonostante gli interventi il musicista non era più riuscito a recuperare del tutto le funzioni nervose, perdendo sensibilità alle mani e non potendo più, quindi, suonare bene la batteria. Nel libro aveva poi spiegato di aver anche avuto problemi di alcolismo e di depressione, oltre che di soffrire di diabete, malattia che aveva portato a un forte dolore al piede destro.





Chi recedente lo ha visto, sa che dal 2017 Phil Collins cammina utilizzando un bastone. In questi giorni il musicista britannico ha rilasciato una rara intervista alla Bbc, in occasione del tour di reunion dei Genesis che parte in ottobre, e ha dato qualche aggiornamento sulla sua situazione: “Sono messo abbastanza alla prova a livello fisico e ciò è frustrante perché mi piacerebbe molto andare alla batteria e suonare con mio figlio”.

Il leggendario Phil Collins ha detto di aver rinunciato del tutto a suonare – “No, non riesco più. Tengo a mala pena in mano una bacchetta” – e ha aggiunto di considerare il tour dei Genesis l’atto finale del leggendario gruppo: “Siamo tutti uomini di una certa età e quindi sì, credo che probabilmente con questi concerti chiuderemo”. “We’re putting it to bed”, “li metteremo a letto”, sono state le sue parole esatte. Un pezzo di storia che si ferma.