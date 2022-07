“Ci sono feriti”. Paura durante il concerto della famosa cantante: succede in pochi attimi

Grandissima paura al concerto di Dua Lipa. Mai la cantante si sarebbe aspettata di dover assistere a qualcosa del genere in un evento organizzato da lei. Le immagini sono diventate immediatamente virali sui social network, visto che si è sfiorata quasi la tragedia. La deflagrazione di alcuni fuochi d’artificio ha creato un vero e proprio caos e si sono segnalate anche situazioni non gradevoli per lo stato di salute di alcuni partecipanti, che sono rimasti vittime del clamoroso episodio.

La cantante non ha commentato l’accaduto almeno fino a questo momento, ma c’è stata davvero un’immensa paura durante il concerto di Dua Lipa. Una situazione inaspettata e che ha lasciato di stucco non solo i presenti, ma coloro che successivamente hanno appreso la notizia. Tutte le informazioni sono state riportate dal sito TMZ e un video dell’incidente in questione è stato diffuso anche su Twitter, diventando immediatamente virale tra gli internauti. (Leggi anche “L’ha fatto davvero?”. Questa foto e la cantante sommersa di insulti per l’abito da sposa).





Paura al concerto di Dua Lipa: feriti in esplosione fuochi d’artificio

Si sono registrati momenti di grande paura nel corso del concerto della cantante Dua Lipa. L’evento musicale si è tenuto in Canada nella serata di mercoledì 27 luglio nella città di Toronto. Alcuni spettatori sono stati in grado di far entrare fuochi pirotecnici nella struttura della Scotiabank Arena. TMZ ha fatto sapere che tre persone hanno riportato delle ferite durante quel momento da incubo, che ovviamente avrebbe potuto provocare anche conseguenze ben peggiori.

Dopo l’accaduto, le autorità competenti si sono subito messe al lavoro per cercare di individuare i colpevoli. Dei tre feriti comunque nessuno di loro ha avuto conseguenze gravi e quindi il loro stato di salute è migliorato poco dopo. Si attendono eventuali affermazioni da parte di Dua Lipa, che per ora ha preferito restare in silenzio forse in attesa di maggiori informazioni. Sicuramente l’incoscienza di pochi ha seriamente messo a repentaglio la salute di moltissime altre persone, all’oscuro di quell’ingresso illegale di fuochi d’artificio.

Fireworks were reportedly smuggled & lit up during the closing of @DuaLipa’s #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night.



pic.twitter.com/Rh29VBZaGf — Pop Crave (@PopCrave) July 28, 2022

