Momento no per il famoso cantante italiano. Proprio recentemente, a fine luglio, ha avuto un brutto incidente. Ha rischiato tantissimo, come potete leggere nell’articolo in fondo, ma alla fine è riuscito a cavarsela dopo essere stato curato al pronto soccorso per una brutta ferita al braccio. Tuttavia due date in Sicilia del suo attesissimo tour, quelle di Palermo e Catania, sono saltate.

Adesso il suo annuncio preoccupa tutti i suoi fan e soprattutto chi ha acquistato per tempo i biglietti del suo Summer tour che si concluderà a Firenze. Non bastava la visita in ospedale dopo le conseguenze riportate a causa di una porta a vetri rotta. Ora è lui stesso a spiegare che è costretto a fermarsi di nuovo. “Ieri ho avuto un mezzo collasso” ha dichiarato recentemente. E adesso che si fa? Niente, è obbligatorio fermarsi…

Salmo costretto a fermarsi, il messaggio sui social

“Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante – le parole di Maurizio Pisciottu, vero nome di Salmo – Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi”. E così, dopo la ferita al braccio, ecco questo nuovo, più pesante stop. “Al red valley – prosegue – dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo!” scrive sui social.

Ma tanta energia consumata ora chiede il conto al fisico: “Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”. Salmo non usa mezze misure: deve fermarsi. Un concerto era previsto anche per oggi, venerdì 18 agosto, ad Attard (Malta). NON SI FARA’. Stesso discorso per quelli previsti a il 21 agosto a Follonica, provincia di Grosseto, e il 23 a Romano D’Ezzellino (Vicenza).

Naturalmente i biglietti saranno rimborsati, come spiega, sconsolato, lo stesso Salmo: “Mi dispiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore”. A questo punto, dunque, il tour è annullato. Niente da fare, quindi, per le tappe di San Benedetto del Tronto (il 25 agosto) e di Acri (27 agosto), oltre a quelle di Palermo e Catania come già anticipato nei giorni scorsi.

