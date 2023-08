Un clamoroso episodio ha coinvolto un cantante italiano, caduto improvvisamente durante l’esibizione ad un suo concerto. Tutto è successo nelle scorse ore, col video che è diventato virale in pochissimo tempo. Lui stesso ha poi pubblicato il momento dell’incidente, che davvero nessuno si aspettava. Infatti, si sono potute sentire anche delle urla da parte degli spettatori, che si trovavano nelle vicinanze del palco, mentre è precipitato a terra.

Possiamo subito darvi qualche informazione in anteprima, infatti questo cantante caduto al suo concerto ha cantato insieme ad una sua collega, Mara Sattei. In quel momento, però, la ragazza non era con lui sul palco, quindi l’accaduto si è verificato nel momento in cui lui stava intonando un brano in solitario. Ma andiamo a vedere insieme quale sarebbe stata la causa di tutto questo, che ha lasciato gli ammiratori senza parole.

Cantante italiano caduto dal palco durante il concerto: cosa è successo

Ad essere stato protagonista di questo fatto il cantante Tananai, che è caduto in maniera inaspettata proprio quando tutti stavano cantando insieme a lui al concerto. Ha cominciato a saltellare e ad intonare il brano musicale, poi si è visto precipitare giù. Ovviamente tutti si sono immediatamente allarmati per lo stato di salute del giovane artista, che è stato soccorso da coloro che erano preposti alla sicurezza. E ci sarebbe una motivazione specifica alla base dell’incidente.

Fortunatamente non si è ferito e non ci sono state conseguenze serie per Tananai. Come riportato dal sito Gossip e Tv, potrebbe aver colpito inavvertitamente una cassa audio, che gli ha fatto perdere l’equilibrio e quindi si è registrata la caduta. Ma una sua fan ha aggiunto pure altri dettagli: “Ma è successo di tutto, è caduto dal palco mentre scendeva ma ha fatto una brutta caduta e si è rotto l’in-ear, poi durante baby goddamn si è tirato il microfono in faccia + si è scheggiato un dente“.

Il concerto si è svolto a Cinquale (Massa-Carrara), all’Arena della Versilia. Si trattava del Viper Summer Festival, dove c’era anche Mara Sattei. Tananai ha commentato ironicamente la caduta su Instagram: “Grazie Cinquale, ci rivediamo nelle viscere della Terra”.