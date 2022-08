“Questa è la mia vera pancia”. E la cantante non trattiene il respiro: la foto tutta natura

Pancia in mostra nel selfie: la cantante non si nasconde e pubblica un video su TikTok per inneggiare al body positive. Finiti i tempo di photoshop o app per modificare la foto, allungare le gambe, modellare i corpi e nascondere la pelle a buccia d’arancia. Da qualche anno molte vip, nostrane e non, hanno deciso di cambiare rotta e mostrarsi come mamma le ha fatte.

Stop ai ritocchini – reali e sul web – con foto che non rappresentano la reale forma fisica e non mandano dei messaggi educativi alle nuove generazioni. Per questo motivo, ormai da tempo, molti volti noti della televisione, della musica e del mondo dello spettacolo in generale pubblicano video e foto senza ricorrere a programmi per editing che li snaturerebbero.





Pancia in mostra nel selfie: Selena Gomez non si nasconde

Pancia in mostra nel selfie pubblicato da Selena Gomez, cantante, ex star del mondo Disney e storica ex fidanzata di Justin Bieber. L’artista ha deciso di pubblicare un video sul suo account TikTok mostrando il suo corpo così com’è e non alterandolo da filtri o da posizioni strategiche per apparire magro e sinuoso. Il tutto in modo molti ironico e divertente.

Selena Gomez posa sdraiata su uno yacht con un costume intero e si sente una voce dire: “Tira dentro la pancia”. Selena risponde: “Non tiro dentro un c****. Gli stomaci veri stanno tornando di moda, ok?” e nel frattempo si accarezza la pancia. Da tempo impegnata a lanciare messaggi di body positive, autostima e accettazione, la cantante ha ricevuto tantissimi commenti.

Pancia in mostra nel selfie in barca, ma anche altri messaggi sul body positive. “Quando non ci sarò più voglio essere ricordata per la mia generosità”, aveva raccontato qualche tempo fa l’artista. Una scelta coraggiosa per chi ha saputo costruire la propria carriera anche attraverso gli specifici canali social, ma anche una necessità: “Mi sento molto in colpa per la mia posizione. Mi sento come se le persone stessero soffrendo e mi sento responsabile come se dovessi, con la mia piattaforma, fare qualcosa al riguardo”.

