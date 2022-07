Minaccia fan durante un concerto, bufera sul trapper Paky. È successo durante un concerto a Riccione . Un comportamento aggressivo generato, pare, da un fan ‘colpevole’ di avergli toccato al pancia. Il video, pubblicato su Tik Tok dal ragazzo vittima della minaccia, ha raggiunto nel giro di poco 135mila visualizzazioni e tantissimi commenti. Nel dettaglio Paky ha detto: “Mo ti facciamo fare una figura di mer** davanti a tutti fra, ti spacchiamo tutti i denti. Io ti spacco tutti i denti, hai capito? Fa’ o brav'”.



Non è la prima volta che il cantante di Rozzi finisce al centro delle polemiche per gesti aggressivi durante i concerti. Qualche mese fa, infatti, in un live con Shiva, aveva lanciato un microfono su un fan che stava disturbando il collega. Per ora, il cantante non ha ancora commentato la vicenda. Nato a Milano il 28 novembre 1999 a Napoli, Paly ssa i primi anni della sua vita tra il quartiere 167 di Secondigliano e quello di Fuorigrotta.





Paki, il trapper minaccia un fan: il video su Tik Tok



È proprio qui, tra i palazzoni delle zone più disagiate della città, che Vincenzo scopre per caso il rap. «Mi sono interessato a questo genere inizialmente perché un ex gruppo rap di Napoli, i Co’Sang, fece un video musicale sotto casa di mia nonna e da piccolo lo guardai forse mille volte» racconta nel 2019 a Hiphoptender. (Leggi anche “Facciamo una strage”. Eleonora Daniele e la figlia minacciate di morte: cosa è successo)



Negli ultimi anni si è affermato come il volto emergente della scena rap italiana. Fa il suo debutto musicale nel 2019 con il brano Tutti i miei fra, sotto lo pseudonimo “Pakartas”, ovvero “impiccato” in lituano, che viene poi ridotto in “Paky”. Nello stesso anno pubblica Paky Freestyle e il brano che lo fa conoscere al grande pubblico, Rozzi.



Il brano è una dedica a Rozzano e descrive la vita di ogni giorno dei quartieri periferici dell’hinterland milanese. Crudo, esplicito, con una parlata che sembra sempre un po’ anestetizzata, il singolo decolla tritando view (siamo arrivati a 23 milioni).

