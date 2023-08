Colpita dai fuochi d’artificio durante il concerto al Victorious Festival di Portsmouth, in Inghilterra, svolto durante il fine settimana. L’artista britannica stava cantando “Miracle”, una collaborazione con il dj, musicista, cantante e produttore discografico britannico Calvin Harris, quando un fuoco d’artificio è esploso sul palco e l’ha colpita in faccia.

L’artista 36enne stava saltando e ballando sul palco prima di fermarsi per cantare Miracle, Il brano in collaborazione con il famoso dj che ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito e in Irlanda e ha avuto grande successo anche negli altri paesi europei, quando un fuoco d’artificio è esploso proprio davanti a lei.

Leggi anche: Primo figlio in arrivo per la cantante: “L’ho tenuto segreto per un po’…”





Ellie Goulding colpita da un fuoco d’artificio in faccia

Da un video filmato dai fan condiviso su TikTok da utente @casuale.15071, si vede Ellie Goulding in mezzo alla scia del fuoco d’artificio che esplode sul suo palco. Nel filmato si sente la cantante strillare “fuck” per poi finire le ultime cinque canzoni della performance senza problemi. In effetti, la reazione del candidato ai Grammy al momento è stata così tranquilla che molti fan presenti non hanno capito cosa fosse successo.

“Ci sono andato ieri, l’ho visto ma non sapevo che fosse stata colpita”, ha scritto un fan in un commento su TikTok, mentre un altro ha detto, “oddio, non avevo capito che era per questo che rideva”. Martedì 29 agosto, Ellie ha pubblicato sulla sua storia di Instagram in cui ha spiegato ai fan di stare bene dopo l’incidente. “A chi me lo chiede sto bene! Il viso è intatto. Vi amo, grazie x.” Ha aggiunto una GIF di fuochi d’artificio.

Ellie e suo marito, Caspar Jopling , celebreranno il loro quarto anniversario giovedì 31 agosto. I due si sono sposati nello Yorkshire, in Inghilterra, nel 2019 davanti a una schiera di ospiti stellati che includeva Katy Perry, Orlando Bloom , Sienna Miller, Sarah Ferguson, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, figli di Sarah Ferguson e del principe Andrea. La coppia ha dato il benvenuto al figlio, Arthur , nel 2021.