Caos al concerto, il cantante italiano ferisce un ragazzo e il buttafuori è costretto a intervenire￼

Nuova polemica su Rhove, il cantante di “Shakerando”, il tormentone dell’estate che sfiora gli ottanta milioni di stream su Spotify. Il rapper italiano continua a far parlar di sé ma non per la musica, dall’inizio dell’estate è finito più volte al dentro della bufera a causa del suo comportamento nei suoi live. alcuni disagi e scontri da lui stesso provocati durante i suoi live.

A riportare la notizia è Pipol Music. Il concerto è finito con una lite tra Rhove e un buttafuori in servizio al concerto. “Fino a qualche mese fa il 2022 sembrava essere, in positivo, l’anno di Rhove. I risultati discografici ottenuti con la sua Shakerando, hit da quasi 75 milioni di stream sul solo Spotify, facevano pensare che tutto sarebbe andato per il meglio”.





“Poi, sono iniziati i live e di Rhove si è iniziato a parlare praticamente solo in maniera negativa a causa dei continui episodi discutibili avvenuti durante le sue esibizioni. L’ultimo episodio è di qualche giorno fa a Taranto. Rhove fa Stage Diving sul pubblico e poi ferma il live per chiedere a dei ragazzi se si sono fatti male. La situazione appare pericolosa e confusionaria e uno dei buttafuori prende l’artista e lo accompagna sul palco”, si legge ancora.

“L’uomo della sicurezza discute con Rhove che subito viene protetto dal suo staff mentre, come potete vedere nel video a seguire, minimizza l’accaduto”, conclude Pipol Music. La sera del 3 agosto, mentre era intento ad esibirsi in una famosa località turistica pugliese, ovvero Porto Cesareo, il rapper si è avvicinato a una fan e l’ha spinta in piscina. Anche in questo caso il cantante è stato fortemente attaccato.

Nuova polemica su Rhove – Caos anche durante una puntata di Battiti Live, quando un amico di Rhove si è lanciato sul pubblico ferendo tre persone, una coppia di fidanzati e una loro amica. Come raccontato da una delle due giovani al sito Webboh, i tre avevano dovuto abbandonare il concerto per recarsi al pronto soccorso.

