Attimi di tensione ieri sera al Capitol di Pordenone, dove si stava celebrando un evento speciale: il concerto per festeggiare gli 80 anni di Bobby Solo, icona della musica italiana. Ma la serata, iniziata tra applausi e grande entusiasmo, ha preso una piega inaspettata quando il cantante si è sentito male durante l’esibizione.

Dopo circa 40 minuti di concerto, Bobby Solo ha improvvisamente interrotto lo spettacolo. “Non sto tanto bene”, ha detto con voce affaticata al microfono, prima di accasciarsi davanti al pubblico, tra lo sgomento generale.

Bobby Solo, malore al concerto per gli 80 anni





La reazione degli organizzatori è stata immediata: il sipario è calato rapidamente, mentre lo staff del Capitol e il team personale dell’artista si sono attivati per prestargli soccorso. In pochi minuti, sono arrivati i sanitari che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale per accertamenti- Secondo le prime informazioni, il malore potrebbe essere stato causato da uno stato influenzale, già noto al cantante prima dello show. Pare infatti che avesse assunto antibiotici poco prima di salire sul palco, sottovalutando forse le sue condizioni fisiche.

Fortunatamente, poco dopo l’episodio è arrivato un segnale positivo. Sulla pagina Facebook ufficiale del Capitol, è comparso un messaggio per rassicurare il pubblico: “Mentre era ancora sul palco, appena si è ripreso, ci ha detto che avrebbe voluto continuare il concerto! ROCK’N’ROLL SEMPRE!”. Parole che raccontano non solo il grande spirito rock di Bobby Solo, ma anche la sua dedizione al pubblico e alla musica, che in questi decenni non è mai venuta meno.

Bobby Solo, nome d’arte di Roberto Satti, è da sempre una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana, autore di successi come “Una lacrima sul viso”, “Zingara” e “Se piangi, se ridi”. Il concerto di Pordenone doveva essere una celebrazione della sua lunga carriera, iniziata negli anni ’60 e ancora oggi viva. Al momento, le condizioni del cantante non sembrano gravi, anche se si attendono ulteriori aggiornamenti dai medici. I fan, nel frattempo, hanno invaso i social con messaggi di affetto e incoraggiamento, dimostrando quanto Bobby Solo sia ancora una figura amata e centrale nella cultura musicale italiana.