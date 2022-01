Musica in lutto, la cantante e volto della tv trovata morta. Aveva solo 26 anni: “Un malore mentre giocava”

Un malore mentre giocava a un videogioco sulla sua X-Box. Così è morta la cantante di X-Factor e The Voice; la giovane, 23 anni, è stata trovata senza vita dalla madre, che non avendola trovata a letto, ha fatto la terribile scoperta nel suo letto, dove l’aveva lasciata la sera prima.

La cantante era in una cosiddetta ‘stanza di realtà virtuale’ – una sorta di camera online su cui si incontrano giocatori da ogni parte del mondo – con gli amici e la sera prima del decesso stava giocando a un videogioco della sua X-Box.

Secondo la ricostruzione della madre, Natanya Brook, concorrente di X-Factor e The Voice nella versione inglese, residente a Aylesford, vicino a Maidstone, nel Kent, fino alle due della notte era sveglia e con molta probabilità ha avuto un malore causato dall’epilessia, malattia di cui soffriva da quando era bambina. Sua madre, Jenny Brook, l’ha trovata sdraiata contro il letto ma sulle prime pensava che stesse dormendo. Solo più tardi, non ricevendo alcuna risposta, si è preoccupata e ha fatto la tragica scoperta.





Ha provato a rianimarla con il massaggio cardiaco e ha chiamato i soccorsi, ma quando l’equipe medica è arrivata sul posto per Natanya non c’è stato niente da fare. Oltre a essere una cantante, Natanya era una grande fan dei videogiochi ed era diventata una giocatrice semi-professionista. “Mi manca perché è stata una luce così incredibile nella mia vita”, ha detto la donna in lacrime.

L’ex padrona di casa Jenny ha aggiunto: “Tanya era la mia migliore amica. Le ho detto tutto e lei ha detto tutto a me. Anche alcune delle cose che non volevo sapere. Aveva il miglior senso dell’umorismo e nessuno che conosco aveva un brutto ricordo di lei. Tanya era una persona meravigliosa e incredibile”.