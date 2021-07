Un gravissimo lutto ha colpito la famosa cantante italiana, costretta a salutare per l’ultima volta una donna fondamentale nella sua vita. Una notizia che mai nessuno vorrebbe apprendere, ma che purtroppo l’ha travolta. Lei in passato è diventata nota al grande pubblico anche per essere stata una concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’. Qualche ora fa ha pubblicato una foto in compagnia della parente che non c’è più e ha fatto piangere praticamente tutti i suoi follower, tristi per lei e per la perdita.

Sul suo profilo Instagram l’artista ha scritto: “Ieri cantavo quando mi è arrivata quella telefonata: ‘Corri che nonna non sta bene’. 5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare…mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo? In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta la persona da parte, non pensare e sii forte. Ho cantato con un nodo in gola e le 5 ore di viaggio sono diventate 3 per correre da te. E tu eri lì ad aspettarmi”.

Dunque, è venuta a mancare la nonna della cantante Nancy Coppola. Quest’ultima ha proseguito così nel suo messaggio: “Ieri sera mi hai detto ti aspetto domani. Stamattina il tuo cuore ha ceduto e io sono qui a tenerti la mano nonnina mia. Mi hai spezzato il cuore…proteggici da lassù. Ciao ciacciaré. #nonninamia #tiamo #nancycoppola”. Tra i tanti che le hanno manifestato vicinanza anche il collega Andrea Sannino: “Un abbraccio forte a te e alla tua famiglia”. Ma non è stato ovviamente l’unico.





Questi altri commenti di gente comune per mostrare vicinanza a Nancy Coppola, evidentemente straziata dal dolore: “Non si è mai pronti a dare l’addio a persone come le nonne”, “La cosa più bella del mondo, i nonni”, “Condoglianze tesoro”, “Sei stata fortunata, i suoi ricordi ti accompagneranno per sempre. Io purtroppo non ho avuto la fortuna di vivermeli”. E poi ancora: “I nonni non dovrebbero andarsene mai”, “Mi dispiace tanto, la conoscevo tua nonna. Condoglianze”, “Ora starà con te e ti proteggerà”.

Nancy Coppola è stata una delle concorrenti più amate della storia dell’Isola dei Famosi. Cantante neomelodica, bellezza curvy, la Coppola era stata presa di mira perché dopo l’esperienza nell’isola aveva perso pochi chili. La concorrente aveva fatto parlare di sé per la decisione di rifiutare l’ospitata dal Maurizio Costanzo Show. Ora la notizia più brutta che poteva ricevere.