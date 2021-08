Lutto nel mondo della musica. La diva del country folk ha lasciato tutti all’età di 68 anni. La notizia è stata diffusa dopo il messaggio della collega. Il suo nome ha brillato tra le star del genere e al suo fianco tantii altri divi del mondo della musica.

Scrive la collega Suzy Bogguss: “Il mio cuore soffre”. Una notizia che ha sconvolto tutti, quella della morta della diva della musica country folk, Nanci Griffith, ricordata dall’amica così: “Un’anima bella che amo ha lasciato questa terra”.

“Mi sento fortunata ad avere molti ricordi dei nostri tempi e quasi tutto ciò che ha inciso. Passerò la giornata godendomi la magistrale eredità che ci ha lasciato. Riposa mia cara amica Nanci Griffith”. Un vuoto incolmabile nel cuore di amici e di quanti hanno avuto modo di chiudere gli occhi e lasciarsi andare alle calde melodie che Nanci donava a tutti con la sua voce e la sua chitarra.





“La sua voce ha spesso accompagnato i miei viaggi e i miei sogni”, scrive su Facebook il bluesman italiano Fabrizio Poggi, “Da oggi in poi lei vivrà per sempre. Ciao Nanci e grazie di tutto”. Si è spenta a 68 anni per cause che non sono state rese ancora note.

Di origini texane, Nanci Caroline Griffith ha scelto di vivere proprio nella culla del genere musicale che l’ha poi resa celebre, a Nashville, Tennessee. Vincitrice nel 1994 del Grammy Award per il miglior album folk contemporaneo. Nella sua carriera indimenticabili i duetti con Emmylou Harris, Willie Nelson, Mary Black, John Prine, Don McLean, Jimmy Buffett, Dolores Keane.