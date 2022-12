Lutto nella musica italiana, morto Francesco Pilu: si è spento dopo una lunga malattia. Tanti i messaggi arrivati suoi social. Scrive Giuliano Marongiu: “Sono stati giorni di apprensione: in tanti sapevamo che le sue condizioni di salute erano gravi, ma abbiamo sperato e pregato per lui – scrive -. Abbiamo pensato e creduto che l’energia positiva e la gentilezza che lo caratterizzavano potessero frenare, combattere e vincere la corsa contro il destino avverso che se l’è portato via”.



“Le piazze – ricorda Giuliano ad una testata locale – hanno ballato con lui e i Cordas et Cannas e la Sardegna, con loro, ha bussato alle porte del mondo facendosi aprire con entusiasmo, guadagnandosi il rispetto. Francesco e i suoi compagni di viaggio hanno creduto per primi che la musica dei popoli potesse dialogare e costruire ponti di pace, di giustizia, di uguaglianza nel valore delle diversità, abbattendo i muri dei razzismi, delle guerre, dell’indifferenza”.

“Il mondo della cultura e della musica – conclude – perde un uomo speciale e uno dei suoi grandi protagonisti. Siamo tristi e da oggi un po’ più soli”. Polistrumentista e voce, autodidatta, da sempre la passione per la musica popolare sarda ha portato Francesco Pilu a fondare nel 1978 i Cordas e Cannas salendo alla ribalta sia in Sardegna sia all’estero, sui principali palchi.



Nato dall’incontro di musicisti con percorsi musicali differenti, ma con intenti precisi il gruppo aveva come obiettivo la rivalutazione della musica in limba dei poetas et cantadores sardi. Lo stile musicale si sviluppa in tre fasi complementari e distinte fra loro, rispettivamente nella prima incisione Cantos et musicas de sa Sardigna (1983), nella seconda Scalmentu (1985) e Musicalimba (1988), una sorta di triade: tesi, antitesi e sintesi.



L’esplorazione del proprio entroterra culturale e la sua proiezione nel presente e futuro, sono lo stimolo ideologico che anima questo gruppo sin dalla nascita ad oggi. La band, formata inizialmente, oltre che da Pilu, da Gesuino Deiana, Andreinu Marras e Bruno Piccinnu, perde il suo punto di riferimento a 44 anni dalla nascita del gruppo.