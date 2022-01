“Sappiamo quanto ha significato per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l’amore e il supporto mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di un bell’uomo”. E ancora: “I nostri cuori sono spezzati per annunciare che lui è morto stasera con sua moglie Deborah al suo fianco”. Messaggi di dolore che arrivano dalla famiglia del cantante, morto a soli 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc.



Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Meat Loaf è stato anche nome della band di cui era cantante. Nonostante alcuni inconvenienti (tra cui la bancarotta) raggiunse un successo notevole con la sua carriera di musicista e cantante, soprattutto grazie all’album ‘Bat Out of Hell’, uno dei dischi più venduti della storia del rock.

Meat Loaf, una vita tra palco e cinema



Dopo un primo album del 1971 Stoney & Meatloaf, venne chiamato per l’interpretazione del ruolo di ‘Eddie’ nel film The Rocky Horror Picture Show (1975), dove cantò Hot Patootie/Bless My Soul. Il suo secondo album Bat Out of Hell (1977), prodotto da Todd Rundgren e contenente canzoni scritte da Jim Steinman richiese quattro anni per essere realizzato.





Le stime delle vendite mondiali arrivano fino a 30 milioni. I suoi singoli statunitensi “Two of Three Ain’t Bad” e “Paradise by the Dashboard Light” hanno raggiunto rispettivamente la posizione n. 11 e n. 39, ma entrambi sono stati certificati platino quattro decenni dopo, nel 2018. Meat Loaf ha venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo.



I suoi LP degli anni ’80 Dead Ringer e Bad Attitude hanno venduto moderatamente negli Stati Uniti, ma Welcome to the Neighborhood del 1995 è entrato nella Top 20 ed è diventato disco di platino. Meat Loaf è apparso in almeno cinquanta tra film e spettacoli. Prese parte ai film Roadie – La via del rock (1980) di Alan Rudolph, Fight Club (1999) nel ruolo di Robert “Bob” Paulsen e Tenacious D e il destino del rock (2006, accanto a Jack Black), mentre nel film Pelts, episodio diretto da Dario Argento della serie televisiva americana Masters of Horror, andato in onda negli Stati Uniti il 1º dicembre 2006, fu il pellicciaio Jake Feldman.