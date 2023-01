Lutto nel mondo della musica per la scomparsa del componente della band indie Associates. L’annuncio è arrivato dai suoi figli. Callum e Hamish Rankine hanno pubblicato oggi su Facebook un tributo al padre Alan Rankine dopo la sua morte all’età di 64 anni.

“È con grande tristezza che io e mio fratello Hamish annunciamo la morte di nostro padre Alan Rankine”, si legge nel post. “È morto serenamente a casa poco dopo aver trascorso il Natale con la sua famiglia. Era un uomo bello, gentile e amorevole che ci mancherà molto”. Hanno aggiunto: “La community di Facebook ha significato molto per nostro padre, quindi vorremmo mantenere attivo questo account e ti invitiamo a celebrare la sua vita su questa pagina”. La causa della sua morte non è stata ancora resa nota.

Alan Rankine, morto il cantante degli Associates

Nato nello Stirlingshire nel 1958, Alan Rankine era noto per essere il chitarrista della band The Associates che formò nel 1979 insieme al cantante Billy Mackenzie, morto nel 1997. Erano famosi per la loro canzone del 1982 “Party Fears Two”, ma insieme pubblicarono tre album nei primi anni ottanta. Ha poi intrapreso la sua strada per perseguire una carriera nella produzione e nella pubblicazione di tre album come artista solista, riferisce l’Independent.

Alan Rankine ha anche contribuito a creare l’etichetta Electric Honey nel 1992 che ha aiutato artisti come Snow Patrol a lanciare la loro carriera. L’etichetta discografica era gestita da studenti del corso di economia musicale allo Stow College dove teneva conferenze Rankine, ora noto come Glasgow Kelvin College. Il regista Grant McPhee, che ha interpretato Rankine nel suo documentario post-punk scozzese del 2015 Big Gold Dream, ha detto alla BBC Scotland che il musicista era un “vero genio anticonformista unico”.

Ha aggiunto: “Alan Rankine aveva un’innata comprensione del sentimento per un progetto, che può essere chiaramente ascoltato nella meravigliosa musica che ha fatto”. Uno dei primi a rendere omaggio a Rankine sui social è stato Simon Raymonde dei Cocteau Twins. Ha detto: ‘Devastato RIP Alan, ci hai lasciato con una tale maestosità, una tale bellezza, e siamo solo arricchiti in modo massiccio da ciò che tu e Billy avete creato + ancora una parte così grande della mia vita e non ho idea di come tu ne abbia fatto metà! Inizio d’anno terribile. Le più sentite condoglianze alla famiglia’.