Grave lutto nel mondo della musica: il cantante della celebre band rock è morto a 66 anni, lasciando sgomenti fan e colleghi. Tantissimi i messaggi di cordoglio non appena è stata diffusa la triste notizia. Da anni lui combatteva contro un tumore del sangue, una battaglia affrontata con la stessa determinazione che aveva sempre messo nella musica e nella vita. La diagnosi di linfoma lo aveva costretto a cancellare di recente un concerto.

In uno dei suoi ultimi messaggi pubblici, aveva detto: “Il mio messaggio è semplice: sopravvivere e apprezzare ogni secondo che abbiamo. Vivere fino all’ultimo respiro, con positività verso il mondo, la famiglia e l’ambiente”. E, ancora, in una recente intervista aveva dichiarato: “La musica mi ha tenuto in vita”.

Musica in lutto, addio al famoso cantante: morto per una brutta malattia

Si tratta di Mike Peters, voce e fondatore della storica formazione gallese The Alarm. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla BBC, sottolineando come Peters fosse diventato, oltre che un artista di fama internazionale, un simbolo di speranza per molti malati. Era in cura presso il Christie NHS Foundation Trust di Manchester. Lascia la moglie Jules e i due figli, Dylan (20 anni) ed Evan (18).

Nato a Prestatyn, nel Galles del Nord, aveva iniziato la carriera musicale nel 1977 fondando la band punk The Toilets, prima di dar vita nel 1981 a The Alarm, che raggiunse il successo con Sixty Eight Guns, diventato un inno per un’intera generazione. Con uno stile diretto e potente, la band conquistò un seguito fedele nel Regno Unito e negli Stati Uniti, anche grazie ai tour con U2, Bob Dylan e Queen.

Nonostante avesse annunciato l’addio alla band nel 1991, era tornato sulle scene nel 2000 con una nuova formazione. Nel 2011 fu anche la voce della storica band scozzese Big Country. Nel 2004 aveva pubblicato sotto falso nome il singolo 45 RPM, fingendo che fosse opera di una giovane band: una provocazione che si rivelò un successo e ispirò il film Vinyl nel 2012.

Peters ha affrontato nella sua vita diverse ricadute della malattia: un linfoma non-Hodgkin, episodi di leucemia linfatica cronica e, infine, la sindrome di Richter. Eppure non ha mai smesso di salire sul palco, di cantare, di scrivere.

Nel 2019 gli era stato conferito il titolo di Member of the Order of the British Empire per l’impegno nella lotta al cancro. Insieme alla moglie Jules, anche lei sopravvissuta a un tumore, aveva fondato la Love Hope Strength Foundation, portando la musica in cima all’Everest, sul Kilimangiaro e sul monte Snowdon, per raccogliere fondi e promuovere la donazione del midollo osseo.