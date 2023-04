Il mondo della musica italiana è in lutto per la perdita di un cantante molto apprezzato a livello nazionale. Aveva fatto i conti con un grave malore un paio di anni fa, ma si era fortunatamente ristabilito. Sembrava stesse procedendo tutto bene, invece nelle scorse ore è arrivato il terribile annuncio della moglie, che ha annunciato la sua dipartita. Federico Salvatore è morto e ora sono in tanti ad essere addolorati. Si prospettano numerose presenze ai suoi funerali, come fatto comprendere dalla vedova.

Un lungo e commosso messaggio quello scritto dalla donna, che è stata la prima a comunicare ai fan di Federico Salvatore che il marito fosse ormai morto. 63 anni, aveva avuto un’emorragia cerebrale nel 2021 e poi aveva iniziato una lunga riabilitazione. La moglie Flavia D’Alessio ha iniziato così il suo post: “Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi hanno pregato e sperato con me”.

Musica in lutto: Federico Salvatore è morto

Poi la coniuge di Federico Salvatore, morto improvvisamente nelle ultime ore, ha aggiunto: “La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico”.

Infine, Flavia D’Alessio ha concluso così il triste messaggio di addio al cantautore napoletano Federico Salvatore: “Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo. Per chi volesse accompagnarlo in questi in questo ultimo viaggio i funerali saranno celebrati domani 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici. Grazie a chi ci ha tenuto la mano e si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri”. Lui era anche un noto cabarettista, nato il 17 settembre del 1959.

Federico Salvatore, che come genere musicale ha sempre portato avanti la canzone napoletana, popolare nonché la musica d’autore e demenziale, è ricordato anche per aver partecipato al Festival di Sanremo nel 1996 con la canzone Sulla porta. La tematica portata all’Ariston era stata molto significativa, ovvero il legame tra un giovane gay e sua madre. Dodici sono stati gli album pubblicati dal cantautore partenopeo nel corso della sua carriera artistica, iniziata nel 1989.