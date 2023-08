“Uno scrittore, musicista, padre e nonno che ha abbracciato la filosofia di vivere bene e vivere ora cercando di creare momenti memorabili con amici e familiari. Ci mancherai”. Lutto nel mondo della musica, il leggendario chitarrista è morto a 68 anni. Non sono note le cause della morte del musicista statunitense. La causa della morte non è stata però ancora rivelata. Tantissimi i messaggi dei fan e dei colleghi, che hanno ricordato sui social network la brillante carriera del musicista.

La notizia ha scosso i fan di tutto il mondo, oltre ai colleghi e agli amici del mondo della musica. Jack Sonni ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del rock grazie al suo talento come chitarrista dei Dire Straits. La sua musica e il suo contributo alla band resteranno nella memoria di coloro che hanno apprezzato il suo lavoro e la sua brillante carriera.





Morto Jack Sonni, chitarrista nei Dire Straits di Brothers In Arms

Jack Sonni veniva affettuosamente definito “l’altro chitarrista dei Dire Straits” essendosi unito alla band – fondata da Mark e David Knopfler, John Illsley e Pick Withers – nel 1977. Ha incontrato i fratelli Knopfler mentre lavorava in un negozio di musica di Manhattan e in seguito si è recato a Londra per visitare la loro casa.

Fu invitato a unirsi alla band nel 1984 e ne fece parte quando l’album del 1985 Brothers In Arms ottenne consensi in tutto il mondo. L’album è rimasto per 14 settimane non consecutive al numero uno nella classifica degli album del Regno Unito e nove nella Billboard 200 negli Stati Uniti. Dopo aver lasciato i Dire Straits, Sonni continuò a suonare, tornando nella band che aveva formato alla fine degli anni ’70, The Leisure Class. Inoltre è apparso regolarmente con altri ex membri dei Dire Straits nel progetto Dire Straits Legacy.

I Dire Straits sono stati un gruppo rock britannico fondato nel 1977 da Mark Knopfler (voce, chitarra e autore di tutti i brani) insieme al fratello David Knopfler (chitarra), a John Illsley (basso) e a Pick Withers (batteria)]. Nel corso degli anni, la band conobbe qualche avvicendamento nella formazione, che in tempi diversi vide Alan Clark (tastiere), Hal Lindes (chitarra), Terry Williams (batteria) e Guy Fletcher (tastiere).