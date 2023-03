Morto sul palco. Choc durante il concerto del cantante morto davanti ai suoi fan durante una esibizione dal vivo. L’uomo si è accasciato a terra spaventando il pubblico. Sui social è stato pubblicato un video choc in cui si vede il cantante che canta e collassa a terra. Immediati i soccorsi, con alcune persone dello staff intervenute dopo il malore.

Il cantante è stato soccorso e portato nel dietro le quinte. Momento di grande ansia tra le persone che si trovavano nel pubblico e hanno assistito alla scena. Sul luogo del concerto sono intervenuti i soccorsi medici e il cantante è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Purtroppo non c’è stato niente da fare, il cantante è morto poco dopo il ricovero.

Morto sul palco il cantante indiano Ummar

Le sue condizioni erano gravissime e lo staff medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte choc sul palco si è verificata a Malappuram, una suddivisione dell’India di 58.490 abitanti, capoluogo del distretto di Malappuram, nello stato federato del Kerala. Il cantante morto sul palco e l’artista folk TK Ummar. Come riportano i quotidiani locali l’uomo è crollato mentre si esibiva all’evento celebrativo del Poonthanam Day tenutosi vicino al tempio di Poonthanam. Dopo il malore è stato soccorso e portato d’urgenza in un ospedale privato a Perinthalmanna. Purtroppo è morto poco dopo il ricovero.

La scomparsa di Ummar, che era una presenza attiva nel campo dell’arte e della cultura, ha profondamente rattristato gli abitanti della zona. “Lui veniva e cantava in tutti gli eventi indipendentemente dalla politica dei partiti”, hanno affermato i residenti locali. Ummar era arrivato all’evento con il desiderio di cantare due delle sue canzoni preferite. Purtroppo è crollato mentre cantava la prima canzone “Pathinalaam Raavudichathu” dal film “Maram”.

Lo scorso ottobre un altro cantante è morto sul palco. Mikaben, all’anagrafe Michael Benjamin stava lasciando la scena, quando si è accasciato a terra. Sui social era stato pubblicato un video choc in cui si vedeva il cantante 41enne anni che si girava per tornare dietro le quinte, ma collassava a terra. Il cantante era stato ricordato anche da Wyclef Jean, produttore e membro del trio hip-hop The Fugees. Mikaben era “uno dei giovani artisti più influenti e di ispirazione della nostra generazione”, aveva scritto il cantante haitiano dopo la scomparsa del collega.