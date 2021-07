Musica in lutto, il cantante trovato morto a casa. Mistero sul decesso, aveva 55 anni

“È con il nostro più profondo rammarico che dobbiamo annunciare la scomparsa di nostro fratello, nostro amico e vera leggenda della musica heavy metal. È morto questa mattina nella sua casa di Eureka, in California. Siamo devastati e senza parole. Preghiamo di rispettare la nostra privacy e la privacy della famiglia in questo momento così difficile”.

Con queste parole la band ha annunciato la scomparsa del leader e cantante della band Metal. Al momento la causa del decesso dell’artista, morto a 55 anni nella sua casa di Eureka, in California, negli Stati Uniti d’America, non è stata resa nota. Sui social il ricordo commosso dei colleghi e dei fan della band, punto di riferimento della scena Metal.

Musica in lutto, il cantante è morto a 55 anni

Mike Howe era il leader e cantante della band heavy metal Metal Church. Howe ha iniziato a cantare per la band di Detroit Hellion (più tardi conosciuta come Snair dopo che si sono trasferiti a Los Angeles) prima di unirsi alla band Heretic, che si è formata nel 1986. Nel 1988 Mike Howe si è unito ai Metal Church ed ha lavorato con loro fino al 1996. Famosi i brani Blessing in Disguise e The Human Factor. Nonostante l’addio Mike Howe ha continuato a cantare per diversi brani e a collaborare con la band.





È sua la voce nell’album Guaranteed Forever di Hall Aflame del 1991 e l’EP Illusions del 1997 di Megora. Nel 2015 a sorpresa Howe ritorna nei Metal Church per registrare l’album XI e partecipare al relativo tour. Sarà lo stesso cantante a dichiarare in un’intervista che si era allontanato dalla musica perché quel mondo non lo soddisfaceva più e per dedicarsi alla famiglia.

“All’inizio ero felice di essermi ritirato dal mondo della musica – aveva raccontato nel 2018 – ho avuto una grande carriera ed ero molto grato per quello che avevo, ma quando il mio amico mi ha richiamato non ho saputo dire di no”.