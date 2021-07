Musica in lutto, morto il componente dello storico gruppo. L’annuncio del figlio: “Papà non c’è più”

Musica in lutto, la notizia della morte del chitarrista e componente della famosa band è stata confermata dal figlio Sebastian, che ha condiviso un post sui social. “Ho appena ricevuto la chiamata… Mio padre, il mio eroe e il mio idolo, è morto oggi. Sono senza parole. Ti voglio bene papà”.

Il ricordo è arrivato ovviamente anche dagli altri componenti della band: “La nostra profonda tristezza non basta per descrivere la sensazione di aver perso il nostro fratello Jeff. Il legame tra noi in decenni di musica e tour in tutto il mondo è qualcosa che come band abbiamo condiviso in modo univoco. Quei ricordi con Jeff saranno per sempre vivi nei nostri cuori”.

E ancora: “È inimmaginabile che uno dei nostri fratelli ci abbia lasciato. Porgiamo a sua moglie Debinique, a suo figlio Sebastian, alla famiglia e agli amici le nostre più sentite condoglianze. Il ricordo e la musica di Jeff saranno con noi per sempre. Tutti noi – band, famiglia e management – apprezziamo la travolgente dimostrazione di affetto che stiamo ricevendo. Riposa in pace, Jeff”, si legge ancora.





Il musicista è stato trovato morto mercoledì 14 luglio nel suo appartamento di Nashville, capitale dello Stato del Tennessee, negli Stati Uniti d’America, dalla sua ex moglie Gaile LaBar-Bernhardt, che è andata a trovarlo dopo che non aveva avuto notizie da alcuni giorni.

Jeffey Philip LaBar, nato a Upper Darby il 18 marzo 1963, è stato lo storico chitarrista dei Cinderella, band che ha avuto un grande successo con “Night Songs”, album che ha vinto tre dischi di platino che conteneva la celebre “Nobody’s Foo”. Fortunato anche “Long Cold Winter”, che contiene il brano “Don’t Know What You Got (Till Its Gone)” e il terzo album “Heartbreak Station”, con la canzone “Hot and Bothered”, nella colonna sonora del film “Fusi di testa”, con Mike Myers e Dana Carvey.