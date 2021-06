L’Italia perde un grande musicista. Un dolore enorme ha infatti colpito la nostra nazione nelle scorse ore, quando si è spenta una delle figure più rappresentative. La morte è sopraggiunta all’età di 66 anni all’interno della sua abitazione, dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate repentinamente negli ultimi giorni ed è arrivato il decesso, nonostante una strenua resistenza. Lascia nel dolore la moglie Francesca e i figli Caterina, Ernesto, Mauro e Flavio.

Era considerato da tutti un vero e proprio genio, essendo stato in grado di organizzare uno degli eventi più importanti della nostra Penisola. Cordoglio anche dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini: “Mi stringo al dolore della sua famiglia in questo triste giorno in cui la cultura italiana perde un grande artista e uno dei maggiori esperti di musica popolare. Grazie all’impegno e alla passione con cui ha guidato una manifestazione, diventata un simbolo della vivacità culturale di tutto il Paese”.

A morire è Daniele Durante, re della pizzica. Il suo decesso è avvenuto nella città di Lecce all’interno della sua casa. Lui è stato direttore artistico della Fondazione La Notte della Taranta dal 2016 e l’innovatore di edizioni del Concertone sin dal 1998. Undici anni fa ha accolto anche Ludovico Einaudi, Carmen Consoli, Rapahel Gualazzi, Fabio Mastrangelo, Andrea Mirò e Paolo Buonvino. Ma è stato anche collaboratore negli album degli artisti Clementino ed Enzo Avitabile. Ma non solo questo.





Durante l’arco della sua illustre carriera musicale è stato uno degli artefici di alcune delle canzoni popolari più belle di sempre, ovvero ‘Serenata’, ‘Luna Otrantina’, ‘Alla riva del mare’, ‘Pizzicarella’ e ‘Suspiri’. Il ministro Franceschini ha anche aggiunto sul suo personaggio: “Lui è stato un esempio di successo straordinario, infatti è riuscito a saper rinnovare la Notte della Taranta mantenendo però i propri caratteri originali”. Un pensiero anche da parte del governatore della Puglia, Michele Emiliano.

Queste le parole di Michele Emiliano su Daniele Durante: “Un grande dolore per il Salento e per tutta la Puglia. È morto a 66 anni Daniele Durante, il genio della Pizzica, direttore artistico della Fondazione La Notte della Taranta: è scomparso nella sua casa a Lecce per un tumore che l’aveva colpito da tempo, una malattia che ha affrontato con coraggio e nel più stretto riserbo”.