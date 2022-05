Lutto nel mondo della musica, è morto Bob Neuwirth, il prolifico cantautore, pittore e confidente di Bob Dylan. L’uomo si è spento all’età di 82 anni. Secondo la sua compagna, Paula Batson, Neuwirth è morto per insufficienza cardiaca il 18 maggio a Santa Monica, in California. “Mercoledì sera a Santa Monica, il grande cuore di Bob Neuwirth ha ceduto”, ha scritto la famiglia di Neuwirth in una dichiarazione vista da Variety . “Per oltre 60 anni, Bob è stato l’epicentro di momenti culturali da Woodstock, a Parigi, ‘Don’t Look Back’ a Monterey Pop, ‘Rolling Thunder’ a Nashville e L’Avana”, continua.

E ancora: “Bob Neuwirth era un generoso istigatore che spesso produceva e faceva accadere le cose in modo anonimo. L’arte è ciò che gli importava, non il merito. È stato un artista, un mentore e un sostenitore per molti. Mancherà a tutti coloro che lo amano”. Sebbene Neuwirth abbia avuto una serie di progetti da solista, a cominciare dal suo album di debutto omonimo nel 1974, è meglio conosciuto per essere una figura chiave nelle carriere di Dylan e Janis Joplin.

Bob Neuwirth fu un raro confidente di Dylan: incontrò il cantante di “Knocking on Heaven’s Door” all’Indian Neck Folk Festival nel Connecticut nel 1961. Quando Dylan divenne famoso, Neuwirth divenne un membro apprezzato della sua cerchia ristretta e la scena della musica folk se ne accorse della sua capacità di aiutare Dylan a superare le tempeste.

Nel 1975, Bob Neuwirth andò in tour con Dylan in più occasioni e si unì a lui sul palco per il suo tour Rolling Thunder Revue dopo aver messo insieme la band. Nel suo libro di memorie, Chronicles: Volume Uno , Dylan scrisse: “Come Kerouac aveva immortalato Neal Cassady in On the Road, qualcuno avrebbe dovuto immortalare Neuwirth.

Oggi è morto #BobNeuwirth poco conosciuto in Italia ma che con gli altri due del video ebbe una enorme influenza sui giovani degli anni 60 https://t.co/qBWZNqovgK — Paolo Marani (@PaoloMarani3) May 19, 2022

Se mai ci fosse un uomo rinascimentale che saltava dentro e fuori dalle cose, dovrebbe esserlo”. Per quanto riguarda le sue collaborazioni con Joplin, Bob Neuwirth ha co-scritto “Mercedes Benz”, una delle canzoni per cui è più famosa. Joplin e Neuwirth si incontrarono nel 1963 e andarono subito d’accordo. Avrebbe continuato a lavorare con musicisti come Patti Smith e tanti altri.

