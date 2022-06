Morto Alec John Such. Musica in lutto per la scomparsa del membro fondatore dei Bon Jovi. Aveva 70 anni e l’annuncio è arrivato dalla band americana che ha condiviso un messaggio sui canali social ufficiali ricordando l’importanza avuta da Such nella nascita del gruppo. È mistero sulla causa della morte.

Morto Alec John Such, era il bassista e fondatore dei Bon Jovi, gruppo formatosi nel 1983 a Sayreville, New Jersey e formata da Jon Bon Jovi (voce), David Bryan (tastiere), Tico Torres (batteria), Hugh McDonald (basso) e Phil X (chitarra). La formazione originaria comprendeva anche Alec John Such (basso), il quale ha lasciato la band nel 1994 in seguito a problemi personali e Richie Sambora (chitarra), che ha abbandonato il gruppo nel 2014 dopo essersi assentato per buona parte del Because We Can tour nel 2013.





Morto Alec John Such, bassista e fondatore dei Bon Jovi

Morto Alec John Such – “Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec John Such – si legge le post di saluto – Era unico. Come membro fondatore dei Bon Jovi, Alec è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, è grazie a lui che ci siamo incontrati. Era un amico d’infanzia di Tico (Torres) e ha portato Richie (Sambora) a vederci in concerto.

“Alec è sempre stato un po’ matto e pieno di vita. – si legge ancora nella band del gruppo statunitense – Sono ricordi speciali che oggi mi fanno spuntare un sorriso sul viso e far scendere una lacrima. Ci mancherà moltissimo”, si legge nel post pubblicato dalla pagina ufficiale della band capitanata da Jon Bon Jovi.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Morto Alec John Such – John Such è stato uno dei membri fondatori della band statunitense ed è rimasto nei Bon Jovi dal 1983 fino al 1994. È stato sostituito dal bassista Hugh McDonald, diventato membro ufficiale della band nel 2016. I Bon Jovi sono ricordati per alcuni classici del rock, alcuni considerati dei veri e propri inni generazionali: Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name, I’ll Be There for You, Wanted Dead or Alive, Bad Medicine, Keep the Faith, Bed of Roses, Always, e It’s My Life.

