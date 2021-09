“Molti di voi sanno della sua battaglia, ha combattuto fino all’ultimo giorno. Se n’è andata stamattina, pacificamente“, con queste parole la mamma della cantante ha annunciato la scomparsa della figlia. Sul suo profilo ha pubblicato una foto in cui posa splendida e sorridente.

“Vorrei ringraziarvi tutti per il supporto che ci avete dato nell’ultimo anno – ha proseguito la signora Marie -. Significava molto per Sarah, sapere di essere amata le dava forza e conforto. So anche che non vorrebbe essere ricordata per questa malattia terribile: era una star e spero che la ricorderete così”.

Musica in lutto, la cantante Sarah Harding morta a 39 anni

Sarah Harding, cantante e voce delle Girls Aloud, è morta a 39 anni dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro al seno. Il tumore era stato diagnosticato circa un anno fa e lo scorso mese aveva deciso di rompere il silenzio rivelando ai fan le sue condizioni di salute. Nonostante la chemioterapia a cui si stava sottoponendo il tumore si era diffuso in altre zone del corpo e le sue condizioni erano peggiorate.





Sarah Harding era molto amata nel Regno Unito, dove è diventata famosa con la band pop Girls Alound, e ha avuto una carriera brillante nel primo decennio del nuovo millennio. Le Girls Aloud sono state una girl band anglo-irlandese formatasi il 30 novembre 2002 grazie al programma televisivo Popstars, durante il quale sono state selezionate le cinque ragazze che lo componevano: Nadine Coyle, Nicola Roberts, Sarah Harding, Cheryl Cole e Kimberley Walsh.

Il gruppo si è sciolto nel 2013 e nel corso della carriera ha venduto in totale circa dieci milioni di dischi. Dopo lo scioglimento della band Sarah Harding aveva lavorato a un album solista e aveva partecipato a Celebrity Masterchef.