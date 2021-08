“Il mio cuore è così pesante. Abbiamo perso un’anima bellissima questa settimana. Nicole ha illuminato ogni stanza in cui è entrata. Dentro e fuori dal palco era una fonte costante di gioia e positività. Alcune cose sembrano così ingiuste e non capiremo mai perché accadono”

E ancora: “Quello che so è che siamo stati fortunati a ridere con lei, a viaggiare con lei e a sperimentare il suo sorriso contagioso e l’amore per una vita piena di musica. Nicole, non basta dire che mi mancherai tanto. Grazie per la tua luce. Farò del mio meglio per portarlo con me. Ti voglio bene sorella Mia. Saremo per sempre una famiglia e per sempre”.

Musica in lutto, la cantante è morta a 39 anni

Con queste parole il cantante Justine Timberlake ha annunciato la scomparsa di Nicole Hurts, sua storica collaboratrice e cantante che da qualche anno combatteva contro un tumore al seno. La notizia sulla causa del decesso non è stata confermata, ma sembra che la 39enne sia stata sconfitta proprio dal terribile male che da qualche tempo, dopo un periodo di guarigione, era tornato.





Justin Timberlake nel suo profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto e video dei concerti e del compleanno di Nicole Hurts. La cantante, che da anni era la seconda voce e corista dell’artista diventato famoso anni fa con il gruppo degli ’Nsync, aveva 39 anni e la notizia del suo decesso ha lasciato molti colleghi nel dolore.

“Era uno spirito libero”, “Ci mancherà tanto, vola in cielo e riposa in pace”, “Mi dispiace tanto per la tua perdita”, si legge ancora tra i commenti del post pubblicato dall’artista e marito dell’attrice Jessica Biel.