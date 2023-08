Musica in lutto per la scomparsa della cantante. Aveva solo 38 anni e secondo quanto riportano i quotidiani locali il decesso è avvenuto a causa di alcune complicazioni sopraggiunte dopo un intervento di chirurgia estetica, precisamente una liposuzione. La mamma della star ha confermato la morte della figlia in un comunicato ai media locali.

Nel comunicato ufficiale la famiglia della cantante ha parlato di un “caso di negligenza medica criminale”. Secondo gli accertamenti la cantante avrebbe avuto un arresto cardiaco, poi è stata portata d’urgenza all’Hospital de Apoyo Iquitos, ma era troppo tardi, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Morta dopo una liposizione la cantante Yuliana Perea

Dopo la morte della cantante Yuliana Perea, i funzionari del Pubblico Ministero sono intervenuti nei confronti del dottor John Casado, che nella notte di martedì 22 agosto, ha eseguito una liposuzione all’artista e di conseguenza le avrebbe causato morte. Il medico è indagato per il presunto reato di omicidio colposo. Secondo i parenti del cantante, Yuliana si è recata alla clinica Santa Anita, a Iquitos, in Perù, per praticarle una liposuzione.

Sfortunatamente, le complicazioni dell’operazione hanno causato un arresto cardiaco. “Mio marito ha chiamato per dire che la nostra bambina è morta”, ha detto la madre dell’artista tra le lacrime, aggiungendo che lei, suo marito e le figlie di non erano a conoscenza dell’operazione che la cantante aveva intenzione di fare.Secondo quanto riferito, la cantante, membro del gruppo Electro Ritmo e nota per la sua voce vivace e il suo carisma, era andata in una clinica a Loreto il 22 agosto per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, ha riferito il Mirror. La cantante ha subito un arresto cardiaco mentre era sotto anestesia ed è morta poco dopo.

La difesa legale del medico Augusto Vargas ha respinto le accuse del suo assistito, poiché ha agito secondo le regole della pratica medica. “L’unico modo per accertare la responsabilità del medico è dimostrare che ha agito con negligenza , cosa che in questo caso non è avvenuta. Ha agito in conformità con le regole della pratica medica, di conseguenza non vi è alcuna negligenza e non gli può essere attribuita alcuna responsabilità penale o civile”, ha dichiarato ai media.