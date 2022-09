Lutto per Vasco Rossi, morta Daniela Volponi, la sua più grande fan. Conosciuta da tutti con il soprannome di “Toffee”, una delle celebri canzoni del Blasco, la donna è morta in un incidente stradale avvenuto poco fuori dal sottopasso di Villanova, a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, quando è stata travolta, trascinata e uccisa da un’auto lungo la Statale Flaminia.

Daniela Volponi è morta a pochi passi da casa sua. Si trovava insieme alla Trilly, quando un’auto che viaggiava verso Falconara Marittina, l’ha presa in pieno. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Villanova, a pochi passi dal sottopasso ferroviario. Un impatto terribile, che ha sconvolto le persone che hanno assistito alla scena.





Lutto per Vasco Rossi, morta la fan Daniela Volponi

Il corpo di Daniela Volponi è rimasto incastrato sotto il veicolo e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Come riportano i quotidiani locali, la Procura di Ancona aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione pare che la donna, che attraversava sulle strisce, sia stata investita dal tamponamento che la Mercedes ha subito da un veicolo che la seguiva.

Su quel tratto c’ è un limite di velocità di 30 chilometri orari ed è un centro abitato. Con molta probabilità i veicoli procedevano a velocità maggiore rispetto al limite di velocità di trenta chilometri orari imposti nella via. Daniela Volponi è morta sul colpo a causa del forte impatto. La salma della donna è stata portata all’obitorio di Torrette a disposizione del magistrato di turno, il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo.

Daniela Volponi faceva parte del club ufficiale di Vasco Rossi e più volte aveva avuto modo di incontrarlo e fotografarsi insieme. Anche quest’anno, come del resto dal 1983, anno in cui ha iniziato a seguirlo, non era mancata al concerto del rocker di Zocca, svolto quest’estate al Conero. “È con grandissimo dispiacere che questa mattina ho appreso dell’investimento mortale avvenuto a Villanova. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città esprimo vicinanza alla famiglia della vittima”, le parole del sindaco di Falconara Stefania Signorini dopo la morte di Daniela Volponi.

