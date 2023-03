Terribile notizie per i fan di Ed Sheeran, il cantante britannico famoso in tutto il mondo. Il 32enne ha raccontato di aver passato un anno particolarmente difficile. Sembra che la moglie Cherry (30 anni) dell’amatissimo artista si sia ammalata di cancro nel 2022. La notizia poco dopo ha generato molta tristezza e ansia nel cantante, tanto da portarlo a fare i conti con la depressione: “Nel giro di un mese – ha raccontato – mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto.

Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente”. Un tempismo beffardo e terribile. Dopo circa otto mesi, Cherry ha finalmente dato alla luce Jupiter, la seconda figlia della coppia ed ha potuto iniziare a curarsi. Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati con grande riserbo, nell’estate 2021 a Framlingham, nel Suffolk, davanti a un ristretto gruppo di parenti e amici.

L’uomo è da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, anche essendo uno degli artisti più amati del globo. Come se non bastasse, nello stesso anno l’artista di Halifax è stato anche accusato di plagio per “Thinking out loud”: “Mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Mi sono ritrovato in una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sembrava di affogare”.

Ora potrebbe essere questo il momento della ripartenza per Ed Sheeran con il suo nuovo e ultimo album: “Subtract”, in uscita il 5 maggio. “Stavo lavorando a Subtract da un decennio. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, infine, il modo in cui vedo la musica e l’arte”.

Poi racconta: “E in poco più di una settimana ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri”, ha raccontato recentemente. E ancora: “È stata la mia terapia. Mi ha aiutato a dare un senso ai miei sentimenti (…) Per la prima volta, non sto cercando di creare un album che piacerà alla gente, sto semplicemente mettendo fuori qualcosa di onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita da adulto”.

