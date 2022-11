“Purtroppo non ce l’ha fatta”. Musica sotto choc, lutto per la morte della grande cantante

Mimi Parker, batterista, cantante e cantautrice della band indie del Minnesota Low è morta. L’annuncio è arrivato dal marito e compagno di band Alan Sparhawk. Alla Parker è stato diagnosticato un cancro alle ovaie nel dicembre 2020. Aveva 55 anni.

La band ha condiviso la notizia sui social: “Amici, è difficile esprimersi in un breve messaggio. Mimi Parker è morta la notte scorsa, circondata dalla famiglia e dall’amore, compreso il vostro. Prega per lei è condividi questo momento con qualcuno che ha bisogno di te. L’amore è davvero la cosa più importante”. La notizia è arrivata dopo la cancellazione di una serie di spettacoli dal vivo a causa della salute di Mimi Parker. Dopo una diagnosi alla fine del 2020, la cantante ha iniziato il trattamento per il cancro alle ovaie nel 2021 e ha rivelato pubblicamente il suo stato di salute in un’intervista podcast all’inizio del 2022.

Mimi Parker, morta la cantante e batterista dei Low

Molti dei colleghi della band hanno reso omaggio. “Ho sentito la notizia nelle circostanze più vili, in una sala conferenze a Deerfield”, ha scritto il produttore Steve Albini, che ha lavorato con la band all’EP Transmission del 1996 e agli album Secret Name (1999) e Cose che abbiamo perso nel fuoco (2001). “Sono stato momentaneamente sopraffatto, il suono della sua voce risuonava nella mia memoria, bellissima e straziante. Godspeed Mimì Parker”.

Il trio di Bristol dei Portishead ha dichiarato : “Non possiamo esprimere quanto siamo addolorati per questa notizia. Mimi e Alan hanno creato alcune delle più grandi musiche del nostro tempo e aver trascorso del tempo con loro è stata un’esperienza bellissima per noi. Una bella coppia. I nostri pensieri sono con Alan e la loro famiglia”.

Stuart Braithwaite di Mogwai ha detto di essere “assolutamente affranto” dalla notizia. Tra coloro che hanno ricordato Mimi Parker ci sono anche Cosey Fanni Tutti e Tracey Thor. Mimi Parker era nata nel 1967 ed era cresciuta in una piccola città fuori Bemidji, nel Minnesota. Ha iniziato a sperimentare con la musica sin dalla giovane età, inventando nuove armonie.