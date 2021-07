“Ho paura…”. Michele Merlo, il gesto della fidanzata Luna a un mese dalla scomparsa

Michele Merlo è morto un mese fa. Il cantante diventato famoso per aver partecipato ad Amici con il nome di Mike Bird, è scomparso 6 giugno 2021, a poche ore dal ricovero per un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Pochi giorni prima di essere ricoverato, Michele era stato respinto al pronto soccorso dove si era recato lamentando febbre, mal di gola e mal di testa. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere.

Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha spiegato il padre Domenico dopo la perdita dell’unico figlio. Un incredibile e devastante dolore per una scomparsa tanto prematura, impensabile davvero per un qualsiasi genitore. Una scomparsa che ha colpito il mondo della musica e dello spettacolo, con cantanti e personaggi della tv che in questo periodo hanno voluto ricordare Michele Merlo.

AkaSeven lo ha fatto dal palco di Battiti Live, Emma Marrone lo aveva incitato a non mollare il giorno dopo la notizia del ricovero in ospedale. Poi il ricordo di Maria De Filippi, del collega Federico Rossi e di tanti altri. A piangere la sua scomparsa la fidanzata Luna Shirin Rasia, che durante il funerale gli aveva dedicato parole da brividi.





“Amore puro, semplice e prezioso, fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Di gente bella ce n’è e tu amore mio ne sei una prova, fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo grazie a te: a lottare, a non mollare mai. Ti prometto che andrò avanti e che riuscirò a renderti orgoglioso di me. Grazie, grazie infinitamente mio romantico ribelle, per sempre, la tua Lulu”.

A un mese esatto dalla scomparsa Luna ha voluto ricordare il suo fidanzato. “Ho paura dell’amore non del resto, ma non mi lascio perdere perché il mio sogno è questo anche se fa un sacco male. Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale”, ha scritto Luna pubblicando una foto di Michele alla guida della sua auto.