Talento della musica italiana, Michele Bravi deve la sua notorietà a X-Factor, talent di Sky vinto dal cantante nel 2013 grazie al brano La vita è felicità.

Coltiva sin da bambino la passione per la musica, canta nel coro dei bambini della chiesa e, come detto, nel 2013 conquista il primo posto nel talent X-Factor. Grazie alla notorietà e al suo talento Carlo Verdone lo sceglie per la colonna sonora del film Sotto una buona stella e poco dopo esce il suo primo album A piccoli passi.



Michele Bravi: età, altezza, peso, ex fidanzato regista e incidente

Il successo non è quello sperato e dopo anni di oblio sbarca al Festival di Sanremo con il brano Il diario degli errori. Il 2018 è un anno molto duro, perché a bordo di una Bmw colpisce e uccide una donna a bordo di un motorino. Dopo la sentenza definitiva torna a fare musica e per il suo ritorno in televisione sceglie di partecipare ad Amici Speciali di Maria De Filippi.





Nel corso di una intervista a Verissimo, ha fatto coming out rendendo pubblica lassa relazione con un regista: “Nel disco parlo di una storia finita con un ragazzo. Volevo raccontare quello che è l’amore per la mia generazione. Ho capito che per me e quelli della mia generazione è importante avere davanti prima di tutto una persona. La sessualità viene dopo, anche se fortunatamente a 20 anni c’è anche quella“.

Bravi è nato il 19 dicembre del 1994 a Città di Castello (Perugia). È alto 190 centimetri e pesa 76 chili. Nel 2022 partecipa al festival di Sanremo con il brano Inverno dei fiori. Per il cantante si tratta di un nuovo ritorno alla vita e ha deciso di portare sul palco dell’Ariston questo brano perché è “una dichiarazione d’amore dei tempi moderni”. Oggi è single, ma come aveva confessato a Verissimo è stato fidanzato con un regista.