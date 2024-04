“Mi sono fatta male”. La cantante cade rovinosamente sul palco. E poco dopo sui social fa vedere le mani insanguinate. Ma cosa è successo e dove? C’è da dire che con l’avvento degli smartphone, registrare su schermo una cosa del genere è sempre più semplice. Ovviamente non è che adesso capita più di frequente, semplicemente è più fruibile per tutti un omento come questo.

>> “Trovata morta in bagno”. Musica sotto choc, il terribile annuncio sulla cantante 30enne

È successo a tutti, anche ai più grandi: il palco scuro, le luci, la concentrazione sul bravo e poi si finisce a terra, o addirittura sotto! Qualcuno ricorderà quando il leggendario Dave Grohl, batterista storico dei Nirvana e attuale frontman dei Foo Fighters, cadde rovinosamente da un palco in nord Europa. L’uomo si frattura le ossa della gamba e dopo qualche ora tornò su quello stesso palco per terminare il concerto.





“Mi sono fatta male”. La cantante cade rovinosamente sul palco

È successo nelle scorse ore anche ad un’altra artista internazionale: Nelly Furtado. La cantante di “I’m like a Bird”, canadese doc, è caduta durante il suo pezzo “Maneater” remixata da Dom Dolla. Qualche istante dopo la cantante ha intonato “Eat Your Man” e proprio nel bel mezzo della sua canzone è caduta di faccia sul palco. La donna si è alzata subito, si è fatta una bella risata ed ha continuato il suo concerto come nulla fosse.

Per i nostrani è stato l’equivalente di Angelina Mango sul palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival. Poco dopo però, una volta nel backstage, Nelly Furtado ha postato la foto della sua mano insanguinata su Instagram. A corredo dell’immagine ha scritto: “Ho lasciato tutto sul palco, anche il mio sangue“. In una recente intervista Nelly Furtando ha raccontato: “Sono molto impegnata con la mia nuova musica”.

Nelly Furtado had a little accident at Coachella’s stage tonight while she was performing at Dom Dolla’s set. pic.twitter.com/B20mIOCGkW — Nelly Furtado Charts (@NellyFCharts) April 14, 2024

E ancora: “Posso dire che nell’ultimo anno e mezzo ho già registrato più di cento pezzi. Sono davvero felice di poter far ascoltare delle nuove canzoni. Sono anche grata di avere dei fan che ancora mi seguono dopo 20 anni. All’inizio della mia carriera c’era chi pensava che fossi una miracolata che aveva avuto la fortuna di azzeccare un pezzo. Invece dopo tutto questo tempo c’è chi apprezza ancora la mia musica e chi mi aspetta”.

Leggi anche: “Perdiamo una persona speciale”. Musica italiana in lutto, il cantante morto a 30 anni in un drammatico incidente