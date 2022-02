Matteo Romano è uno dei concorrenti più giovani del Festival di Sanremo 2022. Sale sul palco dell’Ariston con il brano Virale, scritto dallo stesso Matteo con Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi (Universal Music Publishing Ricordi SRL, Senza Dubbi S.A.S di Venturelli Gianluca & C, Ventidigiallo SRL).

Un posto nel podio a Sanremo Giovani nel dicembre 2021 e l’accesso nella massima serie della kermesse, per la serata delle cover Matteo Romano ha scelto Your Song di Elton John e canta insieme a Malika Ayane. Prima di Sanremo Giovani Matteo Romano, era noto grazie al social TikTok, ma preferisce essere chiamato cantautore o cantante, non tiktoker.



Matteo Romano, chi è il cantante: anni, altezza, peso, fidanzata e TikTok

“Per me è stato un modo per arrivare a più persone possibili ma non è una cosa che mi definisce in quanto artista. Mi da fastidio quando mi chiamano tiktoker invece di cantautore o cantante, perché poi io parto dall’essere cantautore o cantante, non ho mai caricato su Tik Tok contenuti che fossero altro se non canto e musica, ha spiegato all’agenzia di stampa Agi.





É sempre stato appassionato di musica grazie anche alla madre che da bambino gli ha fatto ascoltare di tutto, dai Red Hot Chilli Peppers ai Nirvana, mentre il padre lo ha fatto appassionare al cantautorato italiano. A tredici anni Matteo Romano si è iscritto canto alla Scuola Palcoscenico di Cuneo e nel 2018 ha iniziato a studiare pianoforte e nel 2022 sbarca al Festival di Sanremo dopo aver calcato il palco di Sanremo Giovani con Testa e croce.

“Da quando ero piccolo il festival, per me, è un’istituzione e ha saputo rinnovarsi. – ha raccontato a Musica e Tv 2.0 – Credo sia il contesto giusto per me. Provo un’emozione fortissima e, dall’altra parte, questo palco mi fa essere consapevole di quello che sto facendo, è qualcosa di grande e lo percepisco come tale”. Matteo Romano è nato a Cuneo nel 2002, è alto 173 centimetri per un peso di circa 65 chili.