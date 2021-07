Era precisamente il 24 Giugno 2021 quando Mark Hoppus, storico bassista e frontman dei Blink 182, ha condiviso con i suoi numerosi sostenitori di avere il cancro. Il musicista lo ha fatto con un messaggio scritto su Twitter. Non solo, ha anche detto di essersi sottoposto, in questi ultimi tre mesi, a diversi cicli di chemioterapia. E di avere seriamente paura per la sua vita. Come potrete immaginare, la notizia è rimbalzata su ogni organo di stampa, milioni i fan che hanno appreso la notizia dispiacendosi per il leggendario rocker.

Così migliaia di utenti, subito dopo aver appreso la drammatica notizia, così come gli altri componenti del gruppo e altri musicisti, hanno voluto spendere due parole per sostenere il bassista dei Blink. Ora, dopo qualche settimana dall’annuncio, Mark Hoppus si è mostrato per la prima volta sui social senza il cappellino e con la testa completamente priva di capelli, mettendo in luce i primi effetti della chemioterapia sul suo corpo.

Mark Hoppus, la foto senza capelli

Mark Hoppus ha deciso di mostrarsi in primo piano, ripreso nel suo giardino di casa, in occasione del giorno dell’indipendenza augurando a tutti i suoi fan un buon 4 luglio. Il rocker americano, 49 anni, ha dichiarato che lo attendono altri mesi di cure.





“Come sto oggi? Molto meglio di ieri”, ha detto Mark Hoppus: “Ieri è stato un inferno, ma oggi mi sono svegliato in condizioni decisamente migliori: sono andato a fare una passeggiata, e ho fatto una colazione decente. Ho preso come una vittoria il fatto di sentire che oggi non avrei vomitato”.

Ringraziando i fan per gli auguri di pronta guarigione – “Ce la sto mettendo tutta” – Mark Hoppus ha aggiunto: “Nei giorni sì faccio qualcosa: la passeggiata di oggi è stata la prima dopo più o meno cinque giorni chiuso in casa. Per la verità questo ciclo di chemioterapia non mi inchioda al divano: ho guardato dei film, pulito la casa e fatto un giro coi miei cani”.