“Ho sconfitto il cancro”. Il vip “finalmente libero” dalla malattia: poco fa l’annuncio più bello

Bellissima notizia per il cantante, che dopo aver lottato a lungo ha finalmente sconfitto il tumore. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista con un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale. Aveva raccontato della sua malattia ed aveva informato di ogni suo passo i suoi follower, che speravano di ricevere quanto prima questa comunicazione. Fortunatamente non ci sono stati ulteriori intoppi e adesso ha potuto riferire la grandiosa novità. Da parte sua sono partiti ovviamente grandi festeggiamenti.

Quasi due mesi fa aveva fatto sapere: “Gli esami indicano che la chemioterapia sta funzionando! Ho ancora mesi di trattamenti davanti a me ma questa era la migliore notizia che potessi ricevere. Sono davvero grato e confuso, anche se sto ancora male dal ciclo di chemio della scorsa settimana. Ma le medicine che i dottori mi hanno dato e i bei pensieri e gli auguri delle persone che mi circondano stanno distruggendo questo cancro. Continuerò a lottare”. Ora invece l’annuncio decisamente ancora più positivo.

L’artista ha dunque annunciato ai suoi utenti: “Sono appena stato dal mio oncologo e non ho più il cancro! Grazie a Dio, all’universo, agli amici, alla famiglia e a tutti coloro che mi hanno dato supporto, gentilezza e amore. Dovrò ancora fare delle Tac ogni sei mesi e ci vorrà fino alla fine dell’anno per tornare alla normalità, ma oggi è un giorno fantastico e mi sento benedetto”. Dunque, nonostante dovrà ovviamente fare qualche controllo di routine, la fase più dura è ormai definitivamente alle spalle.





Stiamo parlando di Mark Hoppus, il bassista e cantante del Blink-182. Il carissimo amico di Mark Hoppus, Tom DeLonge, aveva comunque affermato qualche tempo fa: “Adesso è il tempo di vivere e di prenderti tutto ciò che vuoi”. Aveva dunque fatto intendere che il suo stato di salute fosse in miglioramento. E la notizia più bella che potesse esserci è infatti stata ufficializzata qualche ora fa dal protagonista. Il cancro è ormai battuto e a breve potrà ritornare a condurre una vita decisamente normale.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Mark Hoppus ha sposato Skye Everly il 2 dicembre del 2000 e ha avuto con lei il figlio Jack Hoppus, venuto alla luce il 5 agosto del 2002. Ha anche vissuto in Inghilterra e più precisamente nella capitale Londra, ma nel 2014 ha fatto rientro negli Stati Uniti, in California. Lo scorso giugno l’annuncio della malattia e adesso finalmente la guarigione.