“Quinto ciclo di chemio”. Il cantante e la battaglia contro il cancro: “Continuo a lottare, non mi arrendo”

“Ci vediamo tra sette o dieci giorni”. Poche parole affidate a twitter. Poche parole di chi non si arrende. Sono passati mesi quando, dopo un controllo, i medici diagnosticarono al cantante un linfoma al quarto stadio. Aggressivo, cattivo, spietato, contro il quale non ha intenzione di mollare. Poche settimane fa, una buona notizia. “Gli esami indicano che la chemioterapia sta funzionando! Ho ancora mesi di trattamenti davanti a me ma questa era la migliore notizia che potessi ricevere”.



Aveva scritto sui social. E ancora: “Sono davvero grato e confuso, anche se sto ancora male dal ciclo di chemio della scorsa settimana. Ma le medicine che i dottori mi hanno dato e i bei pensieri e gli auguri delle persone che mi circondano stanno distruggendo questo cancro. Continuerò a lottare”. Un malattia con tanti alti e bassi.



“Ieri è stato un inferno, ma oggi mi sono svegliato in condizioni decisamente migliori: sono andato a fare una passeggiata, e ho fatto una colazione decente. Ho preso come una vittoria il fatto di sentire che oggi non avrei vomitato”. Scriveva. Con i fan che non gli hanno mai fatto mancare il sostegno. “Ce la sto mettendo tutta. Nei giorni sì faccio qualcosa: la passeggiata di oggi è stata la prima dopo più o meno cinque giorni chiuso in casa”.







“Per la verità questo ciclo di chemioterapia non mi inchioda al divano: ho guardato dei film, pulito la casa e fatto un giro coi miei cani”. Lui è Mark Hoppus, ex cantante e bassista dei Blink-182. Nell’ultimo scatto, quello spedito su Twitter, Mark Hoppus appare con un berretto nero dei Los Angeles Dodgers e occhiali dalla montatura nera, siede con una flebo attaccata al braccio e mostra il segno della pace con le dita.





“Quinto ciclo di chemio, si va avanti”. Nato in una famiglia povero, Mark Hoppus ha conquistato il succeso planetario all’inizio degli anni 2000 con i Blink-182. Mark ha sposato la sua fidanzata Skye Everly il 2 dicembre 2000, e ha avuto da lei un figlio, Jack Hoppus, nato il 5 agosto 2002. Ha due cani e un gatto di nome “dirtbag”. Per qualche tempo ha vissuto a Londra, ma nel giugno 2014 è ritornato in California.

Il 24 giugno 2021 ha rivelato di avere il cancro e di avere iniziato il percorso di chemioterapia