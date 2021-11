Musica in lutto, la cantante morta in un incidente aereo. Sui social il video girato prima del dramma

Musica in lutto per la scomparsa della cantante morta a seguito di un terribile incidente aereo. Nell’incidente sono morti anche il produttore della cantante, suo zio e i due piloti dell’aereo. Secondo la polizia, la probabile causa dell’incidente è stata una collisione con un’antenna.

All’attivo aveva oltre 5 milioni di copie vendute solo in Brasile, nonché un disco d’oro in Portogallo per il singolo ‘Some queele vem atrás’, realizzato con Anitta. Aveva collezionato 15 dischi di diamante e due di platino e venduto quasi cinque milioni di dischi.

Marília Mendonça era una delle cantanti più amate del Brasile e aveva solo 26 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da molti personaggi famosi come il calciatore Neymar al presidente Jair Bolsonaro. “Mi rifiuto di crederci, mi rifiuto”, ha twittato il calciatore Neymar. “Sto piangendo. Penso di non poterci nemmeno credere”, ha scritto il musicista Caetano Veloso.





La cantante è morta nello schianto di un piccolo aerotaxi nello Stato del Minas Gerais. Marília Mendonça aveva 39 milioni di fan su Instagram e 22 milioni di iscritti sul suo canale YouTube. L’ufficio stampa di Marilia Mendonca ha dichiarato in un comunicato che anche il suo produttore, Henrique Ribeiro, l’assistente Abicieli Silveira Dias Filho e il pilota e il copilota dell’aereo sono rimasti uccisi nell’incidente.

Su Instagram, Marilia aveva postato un video del suo imbarco e del suo pasto all’interno dell’aereo che poi si è schiantato, annunciando “un weekend di spettacoli”. La cantante era in viaggio verso la città di Caratinga, poco lontano dal luogo del disastro, per un concerto. Lascia un bambino di appena un anno.