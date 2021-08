Dopo la vittoria a Sanremo 2021 e il successo agli Eurovision, i Maneskin continuano la scalata verso il successo internazionale. La carriera del quartetto formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio è iniziata con l’avventura ad X Factor fino alla definitiva consacrazione quest’anno. E ora, il futuro con ambizioni che vanno al di là dei confini italiani.

Il brano “I wanna be yout slave” è riuscita a scalare le classifiche europee, della Gran Bretagna, arrivando fino a quelle americane, sfruttando l’onda della vittoria all’Eurovision della band italiana e quella di un album, “Teatro d’ira vol 1”, che conteneva alcune canzoni in inglese. E con 43 milioni di ascoltatori al mese su Spotify i Maneskin sono diventati un vero e proprio fenomeno mondiale, al pari di artisti del calibro di Beyoncé, Taylor Swift e BTS.

Damiano lascia i Maneskin

Il gruppo è tornato con una versione inedita del loro singolo “I wanna be your slave”, in cui la voce di Damiano si alterna a quella della leggenda Iggy Pop. “È stato un onore lavorare con Iggy Pop – hanno commentato Victoria, Damiano, Thomas e Ethan –. Sentirlo cantare I wanna be your slave, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante”.





Tutto bene, se non fosse per la soffiata ricevuta da Novella 2000 che riguarda il futuro di Damiano. “C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo. Un mitomane? Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido, la verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro”, scrive il direttore Roberto Alessi.

Il giornalista ha riportato la soffiata bollando la talpa come ‘mitomane’, per poi dire la sua: “Non a caso è tutto programmato per il prossimo anno quando finiranno il loro tour internazionale il 9 luglio 2022 al Circo Massimo”. Insomma, per il momento i fan dei Maneskin posso dormire sonni tranquilli.