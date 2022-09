“Operato d’urgenza”. Paura per il cantante, in un letto di ospedale. Impegni annullati: le sue condizioni

Tantissima preoccupazione per il noto cantante, costretto a ricoverarsi in ospedale per un’urgenza. A rivelare tutto è stato lo steso artista, postando una foto dal letto del nosocomio. I suoi seguaci sono rimasti col fiato sospeso, poi Maluma ha raccontato quali sono stati i suoi problemi di salute e le sue attuali condizioni. Recentemente è stato protagonista in diversi concerti, ma all’improvviso la situazione fisica è peggiorata e non ha potuto fare altro che recarsi nella struttura sanitaria.

A causa di questa situazione inaspettata, Maluma ha dovuto cancellare qualche impegno lavorativo per operarsi urgentemente. Nonostante da parte sua abbia sfoderato un sorriso che poteva anche sembrare molto smagliante, i suoi problemi di salute non sono stati da poco e ha spiegato anche quali siano attualmente le sue condizioni. Andiamo a vedere insieme cosa gli è successo e come sta ora. I fan di tutto il mondo hanno subito pregato affinché tutto potesse volgere nella giusta direzione.





Maluma, problemi di salute e operazione: le sue condizioni

Già in passato il cantante Maluma aveva avuto problemi di salute, ma stavolta è stato disposto il suo ricovero e il successivo intervento chirurgico in via urgente. Le condizioni fortunatamente non sono gravi, come si è potuto evincere dalla foto. Lui ha scritto sui social a corredo del post: “Grazie al team dei medici. Tutto è andato alla perfezione”. Ha fatto anche vedere alcune bende che gli serviranno per la fase post-operatoria. L’operazione è stata effettuata all’interno dell’ospedale di Medellin, in Colombia.

Dunque, l’artista Maluma è rimasto alcuni giorni in ospedale ed è stato operato d’urgenza al ginocchio. Le bende gli saranno utili per prevenire delle pericolose infezioni. Secondo quanto rivelato dal diretto interessato, aveva da tempo dei dolori molto forti e ha scoperto di avere questa problematica fisica, che ora è stata risolta chirurgicamente. Servirà sicuramente un periodo di convalescenza, ma molto presto potrà per fortuna tornare alla vita di prima per la gioia di migliaia di fan.

Il vero nome di Maluma è Juan Luis Londono Arias ed è nato il 28 gennaio del 1994 proprio a Medellin. Oltre ad essere un cantante, è anche un noto personaggio televisivo colombiano. Le sue prime canzoni amate da tutti sono state Obsesiòn e Farandulera. Ha vinto tanti premi ed è anche stato giudice e coach del programma The Voice sia in Colombia che in Messico.ù

