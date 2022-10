Malore sul palco per Enzo Gragnaniello: ore di apprensione per l’artista campano. Per chi non lo sapesse ancora, il cantautore napoletano si è sentito male sul palco a Camigliano, in provincia di Caserta, dove stava concludendo un concerto. Da quello che riportano i giornali locali, il 67enne stava lasciando il palco quando a causa di un malore le cui ragioni sono sotto indagine medica, si è accasciato a terra. Paura per Enzo Gragnaniello in piazza Kennedy nella città del Casertano, poco dopo le ore 23 di ieri 11 ottobre.

Immediati i soccorsi: il cantautore è stato portato all’ospedale civile di Caserta dal 118 e secondo le ultime informazioni ricevute da amici che hanno contattato la famiglia, le sue condizioni sono migliorate. Non sappiamo se Gragnaniello sia ancora in pericolo di vita, seguiranno certamente dei balletti successivamente. L’artista partenopeo è molto amato dal suo pubblico per canzoni come “Cu mme”, “Smog e stress”, “Donna” “ ‘E creature”.

Malore sul palco per Enzo Gragnaniello

Enzo Gragnaniello resta uno degli artisti napoletani più apprezzati sul panorama nazionale e questo malore getta tanti di loro nello sconforto. Il 67enne, originario dei Quartieri Spagnoli, ha vissuto un’infanzia con Pino Daniele, ma è noto al grande pubblico per il sodalizio artistico con Mia Martini e con Roberto Murolo.

Una carriera, quella di Enzo Gragnaniello, assolutamente fenomenale grazie anche alle tantissime composizioni che hanno fatto cantare milioni di persone per le quali ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera, uno fra tutti la Targa Tenco, uno dei riconoscimenti musicali più ambiti nel campo della musica italiana.

Voce e chitarra è sempre stato il tratto distintivo dell’artista partenopeo che ha collaborato con grandissimi nomi della musica italiana fin dalla giovane età. Gragnaniello ha scritto musica anche per Adriano Celentano e Andrea Bocelli e il suo publico in queste ore è tutto con lui. Non ci resta quindi che attendere qualche nuova notizia dal nosocomio casertano, sperando che le condizioni del cantautore napoletano siano in forte ripresa.

