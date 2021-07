Paura al concerto degli Stadio, Gaetano Curreri si accascia mentre canta. È in gravi condizioni

Gaetano Curreri, leader e voce degli Stadio, un gruppo musicale italiano formatosi nel 1977 a Bologna da Gaetano Curreri (voce e tastiera), Giovanni Pezzoli (batteria), Roberto Drovandi (basso), Andrea Fornili (chitarra), è svenuto durante un concerto a San benedetto del Tronto.

Stava cantando l’ultima canzone quando all’improvviso ha perso i sensi. Verso la fine del live – il gruppo si trovava sul palco di piazza Piacentini nel corso della rassegna “Nel cuore, nell’anima” – quando stava per eseguire il brano di Lucio Dalla “Piazza grande”, si è accasciato dopo non essere più riuscito a leggere il testo della canzone.

Concerto degli Stadio, malore per Gaetano Curreri

I compagni sono accorsi per sostenerlo e lo spettacolo è stato immediatamente sospeso. Tanta paura per gli altri membri dello storico gruppo italiano e per le persone che si trovavano al concerto. Immediata la chiamata ai soccorsi; sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 per trasportarlo all’ospedale più vicino.





Secondo quanto riporta Il Messaggero ‘’secondo fonti ufficiose potrebbe trattarsi di ictus”. Il cantante è stato trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Gli Stadio, sul loro profilo social ufficiale, hanno spiegato che Gaetano Curreri, 69 anni, è in terapia intensiva, in condizioni stabili.

“Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’ affetto. Buonanotte”, si legge sul profilo Facebook della band.