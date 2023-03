Il mondo della musica è in apprensione per lo stato fisico di uno dei più grandi cantanti a livello internazionale. In questi ultimi anni le notizie sul suo conto sono state poco rassicuranti e ora l’ultimo aggiornamento, fatto da chi lo conosce molto bene, sta facendo preoccupare i numerosissimi suoi fan. Questi ultimi staranno sicuramente pregando affinché possa migliorare, anche se la situazione appare delicata. Parliamo di Phil Collins, le cui condizioni di salute non sono positive.

Il famoso artista Phil Collins sta combattendo con problemi molto seri e le sue condizioni di salute stanno gradualmente peggiorando. Diversi mesi fa, dopo più di 50 anni di carriera musicale, aveva fatto sapere che non si sarebbe più esibito. E ora sono state fatte ulteriori precisazioni su di lui, che sta lottando con tutte le sue forze. Ma stavolta non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte del cantante, bensì da un suo amico e collega che ha messo in allarme tutti dopo il suo pessimo annuncio.

Phil Collins, condizioni di salute sempre più serie

Soffermandoci quindi su Phil Collins e le sue condizioni di salute sempre più precarie, a rompere il silenzio è stato Mike Rutherford del gruppo dei Genesis, a cui apparteneva anche Phil. La malattia lo sta rendendo sempre più fragile e non autonomo, infatti il collega in un’intervista all’Independent ha esclamato: “Ormai è immobile. Durante il tour aveva un ottimo umore, ma adesso sta bene a casa. Si gode la vita, dopo aver lavorato duramente. Lui è molto più immobile di prima, il che è un peccato. Penso che si stia godendo il suo tempo in famiglia”.

Le sue condizioni fisiche sono peggiorare di anno in anno da quel maledetto 2007, quando è stato colpito da una lesione alla colonna vertebrale. In diverse occasioni, anche durante le sue ultime apparizioni pubbliche, si era presentato su una sedia a rotelle perché impossibilitato a camminare da solo. Inoltre, non ha più le capacità di poter suonare avendo avuto troppe operazioni che lo hanno messo in grosse difficoltà. E ora la speranza è che almeno non ci siano ulteriori complicazioni per il musicista.

Phil Collins, artista inglese che ha oggi 72 anni, oltre ad essere cantautore è batterista nonché attore. Col gruppo rock dei Genesis ha avuto un successo planetario e ha conquistato otto Grammy Awards, un Premio Oscar, due Golden Globe, cinque BRIT Awards e un Disney Legends. Il suo ultimo concerto è datato 26 marzo 2022 e si è svolto a Londra.