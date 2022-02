“Lo facciamo prima di salire sul palco”. Sanremo, svelato il dietro le quinte di Mahmood e Blanco

La prima serata del Festival di Sanremo è stata nel segno di Mahmood e Blanco. La coppia di artisti ha portato sul palco dell’Ariston “Brividi”, brano che ha emozionato il pubblico e ha convinto la sala stampa che li ha posizionati alla prima posizione della classifica.

I due sono stati scalzati nella seconda puntata da Elisa, tornata al Festival di Sanremo dopo la sua unica, e vittoriosa, partecipazione. La sua “O forse sei tu” si è posizionata sul podio a fine seconda serata ed è una della favorite alla vittoria. Stesso discorso per Mahmood e Blanco, che con la loro Brividi hanno convinto anche gli analisti di Snai.

Mahmood e Blanco, il gesto prima di salire sul palco di Sanremo

Brividi è stata scritta dagli stessi Mahmood e Blanco insieme a Michelangelo, pseudonimo di Michele Zocca, produttore di Blanco e nella serata delle cover, venerdì 4 febbraio, porteranno Il Cielo in una Stanza di Gino Paoli. In attesa cantanti hanno rilasciato un’intervista a Radio 2 e hanno svelato il gesto scaramantico che fanno prima di salire sul palco.





“Sembro tranquillo, ma in realtà me la sto facendo addosso. Sono venuto qui con il mood di divertirmi. Mi sono detto ‘che bello, ho l’opportunità di salire su un palco del genere, devo divertirmi e poi sono con Ale’. Per adesso ho fatto soltanto tre concerti, sono all’inizio. Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della serie ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario”, ha rivelato Blanco.

mahmood e blanco sono il duo che non avrei mai immaginato ma di cui non posso più fare a meno pic.twitter.com/gxlnzwcLAZ February 1, 2022

“Ragazzi eravamo ad Amsterdam con 5 gradi e questo si voleva buttare in oceano. – ha svelato invece Mahmood – Io gli ho detto ‘dobbiamo andare a Sanremo non ti buttare in acqua adesso. Se devo tenerlo a bada? No è un 50%, ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te!”.