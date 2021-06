Madonna torna a far parlare di sé. La cantante si è lasciata andare a una dolcissima dedica sui social. Un amore a tutto tondo, che non conosce ostacoli come si capisce dal suo post su Instagram. “Cresciuto come immigrato italiano negli Stati Uniti, ha vissuto molti traumi, ma ha sempre lavorato duramente per tutto quello che ha avuto. Mi ha insegnato l’importanza del duro lavoro e del guadagnarsi la propria strada nella vita”. Esempio e passione. Due elementi che hanno contribuito all’incredibile carriera incredibile di Madonna. Nata nel Michigan nel 1958. Dopo essere stata una batterista e cantante in due band, Breakfast Club e Emmy, Madonna firma un contratto con la Sire Records nel 1982 e l’anno seguente pubblica il suo primo album: Madonna.



Seguono altri album dal grande successo, incluso il celebre Like a Virgin (1984) e True Blue (1986), così come il vincitore del Grammy Award per il miglior album pop Ray of Light (1998) e Confessions on a Dance Floor (2005), anch’esso vincitore di un Grammy. Molte delle sue canzoni hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche mondiali, come Like a Virgin, La isla bonita, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up, 4 Minutes. Come imprenditrice, Madonna ha fondato una compagnia chiamata Maverick (compresa l’etichetta Maverick Records) nel 1992.



Altre sue creazioni includono design di moda, libri per bambini, centri benessere e cinema. Collabora a varie organizzazioni benefiche, avendo fondato la Ray of Light Foundation nel 1998 e Raising Malawi nel 2006. Secondo il Guinness dei primati è l’artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, con all’attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 83 milioni nei soli Stati Uniti d’America, (sommati al 2015 tra 64.5 di album e 18.5 di singoli) il che la rende la quarta artista con maggiori vendite in assoluto.





Il merito, del suo coraggio. E della famiglia, in cima il papà sempre nel suo cuore. “Grazie papà. È stato così bello festeggiare il tuo 90esimo compleanno insieme ai miei figli”, ha spiegato Madonna a margine del posto in cui festeggia il compleanno del padre nel suo vigneto con la famiglia al completo.

Silvio Ciccone è nato nel 1931 da una famiglia originaria di Pacentro, in provincia de L’Aquila, ed emigrata negli Usa nel 1919. La madre di Madonna, invece, era di origini franco-canadesi. E’ morta nel 1963 per un tumore al seno, quando la futura popstar aveva solo cinque anni.