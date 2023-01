“Una notizia devastante”. Lutto nella musica, il mondo intero sotto choc: aveva 54 anni

Lutto nel mondo della musica, è morta la figlia di Elvis Presley, Lisa Marie. La donna aveva 54 anni e sembra essere stata ammazzata da un arresto cardiaco. A divulgare la notizia è l’Associated Press che cita le parole della madre di Lisa Marie, Priscilla. La storica moglie di Elvis commenta così questa terribile notizia: “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.

C’è da dire che in qualche modo si era pronti all’evenienza, visto che solo qualche ora prima, la 54enne, era stata ricoverata d’urgenza proprio per un arresto cardiaco. Da quello che si apprende tramite l’articolo dell’Associated Press, Lisa Marie Presley, è morta dopo qualche ora di coma farmacologico. Nel necrologio della figlia di Elvis sono stati divulgati anche i dettagli della tragica scoperta. Sembra che a trovarla priva di sensi, a letto, sia stata la domestica.

A quel punto l’ex marito, Danny Keough che vive con lei a Los Angeles, ha allertato le autorità e la donna è stata trasferita d’urgenza nel più vicino ospedale. L’uomo era appena rientrato a casa dopo aver accompagnato i loro figli a scuola. A quel punto la scoperta della domestica e l’ambulanza in fretta e furia. Alla fine è stato inutile pure il tentativo dei medici di applicarle un pacemaker.

Lisa Marie ha fatto la sua ultima uscita pubblica soltanto martedì scorso, durante la cerimonia dei Golden Globes 2023. Una serata splendida, in cui Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione di Elvis nell’omonimo film di Baz Luhrmann. Solo alcuni giorni prima, precisamente l’8 gennaio, aveva festeggiato a Graceland (la villa di Elvis a Memphis, Tennessee), il compleanno di suo padre, anch’esso morto molto giovane, a 42 anni.

Sad news 2 hear of #LisaMariePresley passing .. she was very loving 2 me, in Memphis in the 90’s she gave me a viewing of the private sections of Graceland which was very special. She was very lovely & we performed together at NYFW early 2000’s. RIP pic.twitter.com/pdJOKpe1Rd