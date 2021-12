Musica italiana in lutto, addio a Toni Santagata: il cantautore si è spento all’improvviso

Lutto nel mondo della musica. Si spegne all’età di 85 anni, il popolarissimo cantante, cantautore, compositore e conduttore radiofonico degli anni ‘70 e ‘80. Antonio Morese, in arte Toni Santagata è entrato nel cuore degli italiani grazie alle trasmissioni come A come agricoltura e Canzonissima. Nella sua vita, innumerevoli successi con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore e Lu maritiello.

Solo qualche mese fa, a ottobre, il grande Toni Santagata, nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera come ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Quando avevo 16 anni papà mi ruppe la prima chitarra. Lui la vedeva come una cosa pericolosa. Non era un padre-padrone però ecco, era mamma ad incoraggiarmi di più per questa professione”.

Parole che oggi restano impresse nella mente e nel cuore degli italiani, addolorati per la triste perdita del cantante, che lascia un vuoto incolmabile nella vita di Giovanna Isola, con cui è convolato a nozze nel 1968. La coppia ha sofferto la morte del figlio Francesco Saverio Morese, 50 anni, venuto a mancare in seguito a un malore nell’agosto 2020.





“Io avevo avuto un’operazione difficilissima, ringrazio ancora tutti i dottori del Gemelli che mi hanno salvato la vita. Ecco, anche in quell’occasione lui mi è sempre stato vicino. Per un mese e mezzo mi ha accudito. Dopo alcuni giorni stavo un po’ meglio e quindi pensammo di andare al mare con la famiglia”, con queste parole Toni ha ricordato in lacrime il figlio.

Nella vita del cantautore, ben 6 opere musicali moderne. Tra queste Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. Toni è stato anche uno dei fondatori della Nazionale Attori, senza contare le numerose tournée anche all’estero. La sua voce continuerà a vivere nel cuore di tutti.